بازی اول هیچ وقت آسان نیست/ کاملا آماده هستیم به همین دلیل پیروز شدیم

به گزارش خبرگزاری مهر، کارلو آنچلوتی بعد از پیروزی پرگل تیمش مقابل دینامو کی‌یف اوکراین در کنفرانس خبری گفت: بسیار خوشحالم. بازی اول هیچ وقت آسان نیست اما ما کاملا خود را آماده کرده بودیم و تمرکز بسیار خوبی روی تاکتیک‌ها و برنامه‌های خود داشتیم.

وی در ادامه افزود: نیمه اول از نظر آهنگ بازی و کیفیت فوتبالی که ارائه دادیم بسیار خوب بودیم. مهاجمان ما هم از همان زمین حریف پرس را روی مدافعان دینامو انجام می‌دادند.

سرمربی تیم فوتبال پاریسن ژرمن خاطر نشان کرد: دینامو بهترین تیم لیگ قهرمانان نیست اما ما این بازی را به دلیل اینکه آنها بد بودند با پیروزی پشت سر نگذاشتیم بلکه به دلیل اینکه خود را کاملا آماده این رقابت‌ها کرده بودیم با پیروزی به اتمام رساندیم.

آنچلوتی در خاتمه تصریح کرد: بازی بعدی ما مقابل پورتو است که تیمی قدرتمندتر محسوب می‌شود اما بسیار خوشحالم که لیگ قهرمانان را با پیروزی آغاز کردیم.

تیم فوتبال پاریسن ژرمن فصل13 - 2012 مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا را با برتری 4 بر یک مقابل تیم دیناموکی‌یف اوکراین آغاز کرد.