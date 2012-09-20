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۳۰ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۰۲

با عنوان بهار کرامت؛

نشست مجمع الشعرای آئینی ترک زبان قم برگزار می‌شود

نشست مجمع الشعرای آئینی ترک زبان قم برگزار می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: ششمین نشست جامعه ادبی نیّر (مجمع الشعرای آئینی ترک زبان قم) با عنوان بهار کرامت در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام سید بشیر حسینی دبیر جامعه ادبی نیّر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این نشست عصر روز جمعه 31 شهریور با شعرخوانی چند تن از شاعران و مداحی استاد جواد رسولی زنجانی و با حضور شیفتگان اهل بیت(ع) اعم از خواهران و برادران برگزار می‌شود.

وی گفت: برگزاری چنین جلسات زمینه شکوفایی استعدادهای شاعران و مداحان جوان را فراهم می‌کند.

دبیر جامعه ادبی نیّر در پایان از تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) و حوزه هنری استان قم به خاطر همکاری تنگاتنگ در برگزاری این نشست قدردانی کرد.
 

کد مطلب 1699624

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