حجت‌الاسلام سید بشیر حسینی دبیر جامعه ادبی نیّر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این نشست عصر روز جمعه 31 شهریور با شعرخوانی چند تن از شاعران و مداحی استاد جواد رسولی زنجانی و با حضور شیفتگان اهل بیت(ع) اعم از خواهران و برادران برگزار می‌شود.



وی گفت: برگزاری چنین جلسات زمینه شکوفایی استعدادهای شاعران و مداحان جوان را فراهم می‌کند.



دبیر جامعه ادبی نیّر در پایان از تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) و حوزه هنری استان قم به خاطر همکاری تنگاتنگ در برگزاری این نشست قدردانی کرد.

