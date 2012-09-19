به گزارش خبرگزاری مهر، یورگن کلوپ در کنفرانس خبری بعد از بازی دورتموند آلمان - آژاکس آمستردام هلند اظهار داشت: بازی باورنکردنی بود. رقابت بسیار شدید بود، چرا که آژاکس بازیکنان بسیار بااستعدادی در اختیار داشت. هر وقت آنها فضا پیدا می‌کردند روی دروازه ما خطرساز می‌شدند. ما خیلی خوب دفاع کردیم و در نهایت هم گل پیروزی را به ثمر رساندیم.

وی در ادامه افزود: با وجود اینکه موقعیت‌های خوبی را در اوایل بازی از دست دادیم اما می‌دانستم می‌توانیم در نهایت گلزنی کنیم و نتیجه را به سود خود رقم بزنیم. "روبرت لواندوفسکی" در این بازی فوق العاده بود.

سرمربی تیم فوتبال دورتموند در خاتمه تصریح کرد: خوشحالم که تیمم در حال پیشرفت است و هر روز بهتر و بهتر می‌شود. در بازی امشب چند چیز بود که ما باید در آن تقویت شویم اما در مجموع از بازی راضی هستم و امیدوارم بتوانیم این روند را ادامه دهیم.