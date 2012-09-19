مشکلی بین مصر و ایران وجود ندارد/ رایزنی پیرامون سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور خارجه کشورمان با ابلاغ سلام های گرم احمدی نژاد به رئیس جمهور مصر از حضور وی در اجلاس سران غیر متعهد ها در تهران تشکر کرد.

علی اکبر صالحی روز سه شنبه در دیدار با محمد مرسی در قاهره بار دیگر پیروزی انقلاب مردم مصر و استقرار نظام مردمی در این کشور را تبریک گفت.



وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به خواست و اراده مردم مصر جهت حاکمیت بر تعیین سرنوشت خود احترام می گذارد و مردم مصر ثابت کردند که دوران مهندسی منطقه و کنترل آن از سوی نظام سلطه پایان یافته و مردم در صدد تعیین سرنوشت خویش هستند.



وزیر امور خارجه با اشاره به راهبرد ثابت ایران نسبت به همسایگان و کشورهای منطقه بر مبنای احترام متقابل ، صلح ، برادری ، همکاری همه جانبه و حفظ امنیت و ثبات ، از ایده تشکیل نشست چهارجانبه در ایفای نقش مثبت و سازنده در مسائل منطقه بویژه سوریه و تقویت آن استقبال کرد.



وی بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران در همکاری با دولت مصر از طریق صادرات خدمات فنی مهندسی برای توسعه زیرساخت های صنعتی و عمرانی و انتقال دستاوردهای علمی و فناوری در حوزه های گوناگون تاکید کرد دو کشور را مکمل یکدیگر خواند.



رئیس جمهور مصر نیز در این دیدار متقابلا از دکتر صالحی خواست سلام های گرم وی و ملت مصر را به مقام معظم رهبری و رئیس جمهور اسلامی ایران تقدیم نماید.



وی بار دیگر از برنامه ریزی و برگزاری موفق اجلاس سران عدم تعهد در تهران تقدیر کرد.



مرسی با تاکید بر اینکه هر دو کشور ایران و مصر بزرگ و دارای تمدن تاریخی و خیرخواه یکدیگر هستند تصریح کرد: بین ایران و مصر هیچ مشکلی وجود ندارد.



وی با تاکید بر اینکه ما ثبات و استقرار ایران را ثبات و استقرار مصر می دانیم ، نقش جمهوری اسلامی ایران در کمک به حل و فصل مسائل منطقه را مورد توجه قرار داد و بر آمادگی مصر برای انجام هرگونه همکاری منطقه ای تاکید کرد.



وی با اشاره به مشترکات کشورهای اسلامی افزود: زمانیکه اهل باطل در مسیر باطل خود متحد هستند ، چرا ما باید در مواجهه با چالش های جهان در موضع حق خود متحد نباشیم.



در این دیدار همچنین پیرامون تحولات مهم منطقه از جمله سوریه تبادل نظر شد.