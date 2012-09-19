به گزارش خبرگزاری مهر، ماسیمیلیانو آلگری در کنفرانس خبری بعد از بازی گفت: در نیمه اول اشتباهات زیادی داشتیم. میلان در برهه زمانی خوبی قرار ندارد و هواداران هم از ما می‌خواهند که هر بازی را با پیروزی پشت سر بگذاریم. در آغاز نیمه دوم موقعیت‌های خوبی روی دروازه حریف ایجاد کردیم اما قدرت تمام کنندگی لازم را نداشتیم.

وی در ادامه افزود: فشار زیادی اکنون روی بازیکنان میلان وجود دارد و یک پیروزی می‌تواند شرایط را بسیار بهبود بخشد. در نیمه دوم اندرلشت حتی یک شوت هم روی دروازه ما نداشت اما متاسفانه این نقطه قوتی برای ما محسوب نشد و نتوانستیم گل پیروزی بخش را به ثمر برسانیم.

سرمربی تیم فوتبال میلان در خاتمه تصریح کرد: تقریبا از بازی تیمم راضی هستم. ما بازی بدی انجام ندادیم اما یک پیروزی می‌توانست برای روحیه تیم ما بسیار بهتر باشد.

تیم فوتبال میلان ایتالیا در هفته اول از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا در دیداری خانگی مقابل اندرلشت بلژیک با نتیجه تساوی بدون گل متوقف شد.