به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی بیگدلی با اشاره به افزایش نرخ ارز در ماه گذشته، تصریح کرد‌: با وجود افزایش قیمت ارز، انبوه سازان باز هم وارد مسکن مهر شدند و واحد مسکونی که در 7 سال گذشته در هر مترمربع با قیمت 500 هزار تومان ساخته می‌شد، در حال حاضر انبوه سازان با مشارکت و حضور اساسی در سه میلیون واحد مسکونی مهر این واحد‌ها را با قیمت مقطوع 300 هزار تومان در هر متر مربع می‌سازند‌.



انبوه‌سازان در حال ورشکستگی



رئیس انجمن انبوه سازان کشور با اشاره به افزایش شدید هزینه‌ها، افزود‌: در حال حاضر انبوه‌سازان یا به علت بدهی در حال رفتن به زندان هستند و یا در حال ورشکستگی.



بیگدلی درباره افزایش قیمت آهن در هر تن گفت‌: در سال 87 قیمت آهن در هر تن 600 هزار تومان بود و این در حالی است که این قیمت در حال حاضر در هر تن به دو میلیون تومان افزایش داشته است.



وی اظهار کرد: این جوانمردی نیست که به انبوه سازان در سال گذشته که با نام جهاد اقتصادی نامگذاری شده بود پشت کنند و در سال جاری نیز که با شعار تولید ملی نام‌گذاری شده است، انبوه سازان را مورد حمایت قرار ندهند‌.



بیگدلی با اشاره به اینکه ما از رئیس جمهور انتظار بیشتری داریم، اضافه کرد‌: تمام اقتصاد کشور دستخوش افزایش قیمت شده به طوری که تاسیسات برق، آجر، ماسه و سیمان افزایش یافته است.



مرغ مهم‌تر است یا مسکن؟



رئیس انجمن انبوه سازان کشور درباره عدم توجه به فعالان این بخش گفت‌: دولت برای تعدیل قیمت مرغ مانور بسیاری داد و یک وزارتخانه با تمام نیروهایش برای تعدیل قیمت مرغ بسیج شدند، اما هیچ حمایتی از انبوه سازان نمی‌شود. اکنون این سئوال مطرح است که مرغ مهم‌تر است یا مسکن؟



وی با بیان اینکه دولت نباید انبوه‌ساز را رها کند گفت‌: انبوه ساز یک کارآفرین مولد است و 1200 گروه شغلی را ایجاد می‌کند. چرا دولت در شرایط ورشکستگی، آنها را رها می‌کند؟



رئیس انجمن انبوه‌سازان کشور خطاب به مسئولان گفت‌: اجازه ندهید انبوه ساز زیر حجم افزایش قیمت‌ها له شود که این نه امری شرعی است، نه اسلامی و نه اخلاقی.



وی با بیان اینکه انبوه سازان با فراخوان رئیس جمهور به میدان آمدند، گفت‌: یک صدم کارهایی که برای تعدیل بازار مرغ و تولیدکننده این بخش انجام شد، برای انبوه سازان انجام نشده است‌.



بیگدلی با اشاره به اینکه انبوه ساز از خارج نیامده است و یک نیروی مولد داخلی است، گفت‌: صنعت ساختمان 70 درصد اشتغال کشور را در بر می‌گیرد و باید مورد حمایت بیشتری قرار گیرد.



وی درباره افزایش قیمت ساخت و مسکن مهر به 330 هزار تومان در هر مترمربع گفت‌: این افزایش قیمت با توجه به افزایش قیمت تجهیزات و امکانات مورد نیاز کافی نیست.



دریافت هزینه‌های میلیاردی برای بیمه



رئیس انجمن انبوه‌سازان کشور در بخش دیگری از اظهاراتش درباره افزایش قیمت بیمه‌های ساختمانی گفت‌: قیمت بیمه تامین اجتماعی در چند سال گذشته در هر مترمربع 250 تومان بود اما در حال حاضر این رقم به 12 هزار تومان افزایش یافته است‌.



بیگدلی ادامه داد: کدام سازمان نظارتی باید به این مسئله رسیدگی کند؟ سازمان تامین اجتماعی با عنایت به اینکه رقم‌های میلیاردی از پروژه‌ها دریافت می‌کند، اما لیست کارگران همان پروژه‌ها را دریافت نمی‌کند‌.



وی در پایان افزود: با افزایش قیمت بیمه‌های ساختمانی دیگر کسی برای ساخت ساختمان پروانه دریافت نمی کند و بدون پروانه اقدام به ساخت و ساز می‌کنند.

