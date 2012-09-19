آسفالت 10 کیلومتر از محور بجنورد به گیفان/ اتمام مسیر تا پایان سال

علی اصغر بدیعی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: 10 کیلومتر از محور 80 کیلومتری بجنورد به گیفان در محدوده روستای قاضی تا روستای امیر آباد از توابع شهرستان بجنورد آسفالت شد.

وی افزود: به بهره برداری از این راه آسفالته اهالی 10 روستای مستقر در این مسیر از نعمت راه مناسب بهره‌امند می‌شوند.

بدیعی مقدم در مورد عملیات آسفالت محور بجنورد به گیفان نیز اظهار داشت: عملیات ساخت این مسیر 80 کیلومتری از سال 76 و پیش از تاسیس خراسان شمالی آغاز شده و هم اکنون 60 کیلومتر آن احداث شده است.

وی تصریح کرد: در صورت تامین اعتبار، آسفالت این مسیر 80 کیلومتری تا پایان سال جاری به اتمام می‌رسد.

عملیات احداث راه روستایی بجنورد به گیفان در حالی قرار است پس از 15 سال به بهره برداری برسد که مقداری از مسیر احداث شده در سال‌های پیش، به دلیل استفاده و حجم بالای تردد، نیازمند بازسازی دوباره است.

بهره برداری از راه آسفالته محور بجنورد به گیفان، علاوه بر اینکه برای اهالی روستاهای موجود در این محور نعمت بزرگی محسوب می‌شود، برای گردشگرانی که به قصد استفاده از چشمه آب گرم روستای ایوب پیغمبر به این منطقه از خراسان شمالی سفر می ‌کنند نیز بسیار مفید خواهد بود.