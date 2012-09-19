اکبر خلیلی که کتاب «ترکه‌های درخت آلبالو» او به تازگی و پس از 23 سال تجدید چاپ شده است، در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که «دلیل چاپ نشدن این کتاب در طول این همه سال چه بوده است. آیا مخاطب نداشته یا نشرایط نشر آن فراهم نبوده است؟» گفت: سربسته بگویم یک جلوگیری عمدی در انتشار این کتاب وجود داشت و من نمی‌توانم این را شفاف توضیح دهم.

وی افزود: ناشری که این کتاب را سال‌ها پیش چاپ کرد، وقتی من خودم می‌خواستم کتابم را از او بخرم، آن را به من نمی‌فروخت، به همین سادگی!

این نویسنده ادبیات دفاع مقدس اضافه کرد: کتاب «ترکه‌های درخت آلبالو» به همان اندازه که دوستان و دوستدارانی دارد، شاید چند برابر آن مخالف دارد؛ کسانی که نه تنها موافق با موضوع آن نبودند بلکه حتی دوست نداشتند منتشر شود.

خلیلی گفت: من فکر می‌کردم که این کتاب حرف خودش را می‌زند و موقعیت دیده شدن آن در جامعه به وجود می‌آید. من در این‌‌باره صحبت‌های مختصری در گوشه و کنار کرده‌ام ولی دوست ندارم از کسی نام ببرم یا گله‌ای بکنم. مثلاً در مورد آن ناشر، شاید او هم به نوعی تحت فشار بوده است که کتاب را چاپ نکند.

وی در پاسخ به این سوال که «فکر می‌کنید کتاب ترکه‌های درخت آلبالو که 23 سال قبل چاپ شده، دوباره مخاطب خواهد داشت؟» گفت: این کتاب مخاطب خودش را دارد. ارتش تشنه این کتاب بوده و هست چرا که موضوع آن برای آنها امری حیاتی است. آنها چندین بار به من مراجعه کرده‌اند و حتی آن را خریداری کرده‌اند برای چاپ ولی ناشری نبوده که این کار را انجام دهد.

اکبر خلیلی اضافه کرد: متاسفانه بقیه کتاب‌های من هم دچار همین سرنوشت شده‌اند؛ کتاب «فتوا» که من آن را سال 78 نوشتم، هیچ اسمی از آن نیست و چیزهایی شنیده‌ام در مورد اینکه ناشری که این کتاب را چاپ کرده، یا تطمیع و یا تهدید شده که آن را به بازار ارائه نکند و متاسفانه باید بگویم آثار من تقریباً دچار یک توطئه سکوت شده‌اند.

این نویسنده در پاسخ به این سوال که «فکر می‌کنید دلیل یا انگیزه این کار چیست؟» گفت: دلیل را من نباید پیدا کنم و باید آن را در جامعه پیدا کنید. من واقعاً در این باره هیچ فکری نمی‌کنم و معتقدم که فقط و فقط باید کارم را انجام دهم، همین.

خلیلی همچنین از کار رو جلد سوم کتاب «فتوا» خبر داد و گفت: تقریباً دارم این جلد را به پایان می‌رسانم. یکی دو کار تاریخی و یکی دو رمان هم در دست تالیف و تدوین دارم که فعلاً مایل نیستم درباره آنها صحبت کنم تا زمانی که به مرحله پیش از نشر برسند.