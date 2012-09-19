جریمه یک میلیون تومانی برای 103 راننده متخلف در همدان صادر شد

سرهنگ علی فکری در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با بیشترین جریمه خلافی اظهار داشت: برای بیش از 103 راننده متخلف قبض جریمه بیش از یک میلیون تومان صادر شده که با این رانندگان مکاتبه شده که در صورت عدم پرداخت جرایم نقدی نسبت به توقیف خودرو آنها اقدام خواهد شد.

وی اضافه کرد: تاکنون خودرو هشت راننده که جریمه خود را پرداخت نکرده اند، توقیف شده است.

رئیس پلیس راهور همدان با بیان اینکه در شش ماه اول سالجاری 168 هزار برگه جریمه صادر شده است، اعلام کرد: ارزش ریالی این میزان جریمه شش میلیارد و 119 میلیون تومان بوده است.

صدور قبوض جریمه رانندگی در همدان 40 درصد کاهش یافت

وی با بیان اینکه در شش ماهه نخست امسال کاهش 40 درصدی صدور قبوض جریمه در همدان رخ داده است، افزود: از آنجایی که همدان یک شهر توریستی و گردش پذیر است برای جلب رضایت مسافران در صورت مشاهده تخلف تنها به دادن تذکر اکتفا و از صدور برگه جریمه نیز امتنا شده است.

وی با بیان اینکه در شش ماه نخست امسال افزایش 30 درصدی شاخص تصادفات رخ داده است، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 34 فقره تصادف منجر به فوت در شهرستان همدان رخ داده که این آمار در مدت مشابه سال گذشته 26 مورد بوده است.

فکری عنوان کرد: در سال جاری 603 تصادف جرحی رخ داده که نسبت به سال گذشته که 604 مورد تصادف صورت گرفته تغییری در آمار حاصل نشده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای امسال تا کنون 687 نفر بر اثر تصادفات در همدان مجروح شده اند، از کاهش شش درصدی این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

وی افزود: در تصادفات درون شهری همدان در سالهای 89 و 90 بسیار کاهش یافته است بطوری که در سال 89 همدان رتبه دوم کشوری در کاهش تصادفات را کسب کرد و در سال گذشته نیز در بین هفت استان کشور قرار گرفت.

رئیس پلیس راهور همدان نبستن کمربند ایمنی، نداشتن کلاه ایمنی، داشتن سرعت غیر مجاز و تجاوز به گذرگاه عابران پیاده را چهار تخلف نخست در شهرستان همدان عنوان کرد.

70 درصد نیروهای راهنمایی و رانندگی برای جلوگیری از پارک رانندگان در خیابانها استفاده می شوند

وی با بیان اینکه توان راهنمایی رانندگی همدان واقعا کم است، یادآور شد: 70 درصد از نیروهای راهنمایی و رانندگی برای جلوگیری پارک رانندگان در خیابانها استفاده می شوند.

فکری در رابطه با وضعیت ترافیک بعلت شروع همزمان احداث تقاطع غیر همسطح در همدان گفت: در صورتی که وضعیت تردد خودرو در چهار راه آیت الله نجفی غیرقابل تحمل شود از عبور کامیون ها در آن نقطه جلوگیری می شود.

وی اضافه کرد: در ورودی بلوار نجفی تابلو نصب شده است که خودروهای سواری که قصد دارند مسیر جاده سنندج و کرمانشاه را طی کنند از جاده غارعلیصد و گل تپه تردد کنند و در نهایت از پلیس راه کرمانشاه خارج شوند.

رئیس پلیس راهور همدان عنوان کرد: در بلوار ارتش نیز در صورتی که ترافیک قابل کنترل نباشد از ورود کامیونها از میدان کربلا به تقاطع نجفی جلوگیری خواهد شد.

وی به مردم توصیه کرد که به جای عبور از محل احداث تقاطع های همسطح خواجه رشید و تختی، مسیرهای جایگزین را پیدا کنند تا در تردد از این نقاط با مشکل ترافیکی مواجه نشوند.