  1. استانها
  2. قم
۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۲۸

کریمی به مهر خبر داد:

آموزش پیشگیری از اعتیاد در محله‌های قم

آموزش پیشگیری از اعتیاد در محله‌های قم

قم - خبرگزاری مهر: دوره‌های آموزش پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر در محله‌های آسیب‌پذیر و حاشیه‌ای شهر قم برگزار شد.

معاون فرهنگی و پیشگیری اداره کل بهزیستی استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر،‌ با اشاره به اقدامات این اداره کل در زمینه پیشگیری از اعتیاد و درمان آن اظهار کرد: برای درمان اعتیاد در استان قم 22 مرکز درمان سرپایی، 5 کمپ مجاز و استاندارد و دو مرکز کاهش آسیب‌های اعتیاد زیر نظر اداره کل بهزیستی فعالیت می‌کنند.

هادی‌ کریمی‌اصل با بیان اینکه خانواده‌ها در زمینه پیشگیری از بروز اعتیاد نقش فعالی داشته و باید در این زمینه اقدامات موثری انجام دهند، تصریح کرد: در این راستا اداره کل بهزیستی استان قم در 15 محله شهری، 4 محیط کار و 5 بخش روستایی اقدامات پیشگیرانه انجام داده است.

معاون فرهنگی و پیشگیری اداره کل بهزیستی استان اظهار کرد: این اداره کل برای کاهش آسیب‌های اعتیاد نسبت به تولیدات گوناگون رسانه‌ای نیز اقدام کرده است.

وی ادامه داد: آموزش، توجه به توانمندی‌های مردم، عوامل محیطی و اجتماعی در پیشگیری از اعتیاد موثر است. همچنین توجه به گسترش سوء مصرف مواد مخدر در کشور و پایین آمدن سن شروع مصرف آن، اهمیت پیشگیری از اعتیاد و مداخله‌های لازم در بین کودکان و نوجوانان به ویژه در محیط های آموزشی و محله‌ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

کد مطلب 1699650

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها