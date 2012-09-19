معاون فرهنگی و پیشگیری اداره کل بهزیستی استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر،‌ با اشاره به اقدامات این اداره کل در زمینه پیشگیری از اعتیاد و درمان آن اظهار کرد: برای درمان اعتیاد در استان قم 22 مرکز درمان سرپایی، 5 کمپ مجاز و استاندارد و دو مرکز کاهش آسیب‌های اعتیاد زیر نظر اداره کل بهزیستی فعالیت می‌کنند.



هادی‌ کریمی‌اصل با بیان اینکه خانواده‌ها در زمینه پیشگیری از بروز اعتیاد نقش فعالی داشته و باید در این زمینه اقدامات موثری انجام دهند، تصریح کرد: در این راستا اداره کل بهزیستی استان قم در 15 محله شهری، 4 محیط کار و 5 بخش روستایی اقدامات پیشگیرانه انجام داده است.



معاون فرهنگی و پیشگیری اداره کل بهزیستی استان اظهار کرد: این اداره کل برای کاهش آسیب‌های اعتیاد نسبت به تولیدات گوناگون رسانه‌ای نیز اقدام کرده است.



وی ادامه داد: آموزش، توجه به توانمندی‌های مردم، عوامل محیطی و اجتماعی در پیشگیری از اعتیاد موثر است. همچنین توجه به گسترش سوء مصرف مواد مخدر در کشور و پایین آمدن سن شروع مصرف آن، اهمیت پیشگیری از اعتیاد و مداخله‌های لازم در بین کودکان و نوجوانان به ویژه در محیط های آموزشی و محله‌ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است.