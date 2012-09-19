بانوان ایثارگر نهاوندی تجلیل می شوند

حجت الاسلام حسین گروسی در گفتگو با مهر اظهار داشت: برگزاری برنامه تجلیل از بانوان ایثارگر نهاوند از برنامه های اصلی این شهرستان در دهه کرامت است.

وی با تاکید براینکه تمام مفاهیم سازنده‌ در فرهنگ اسلامی در این دهه تداعی می‌شوند، افزود: حرم حضرت معصومه و امام رضا (علیهماالسلام) کانون دعا و قرآن و نیایش و دهه کرامت تداعی کننده عزم و قاطعیت و اراده آهنین زنان بزرگ و بانوان والامقام و گرانقدر جهان است.

وی گفت: دهه کرامت باید مبدا تمام فعالیت های فرهنگی باشد و باید دهه کرامت را به عنوان مهمترین رکن فعالیت های فرهنگی خود انتخاب کرد و برنامه های مدونی برای باشکوه تر برگزار کردن این دهه داشت.

حجت الاسلام گروسی توجه به اهل بیت(ع) و شناسایی شخصیت امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س)، ترویج و نهادینه کردن ارزش های موجود در سنت و سیره امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) را از اهداف و اولویت های برنامه های دهه کرامت عنوان کرد.

وی اظهار داشت: برای برگزاری باشکوه دهه کرامت در شهرستان نهاوند کمیته ای با حضور قشرها و طیف های مختلف تشکیل شد تا برنامه های خاص این دهه را مدون کنند.

وی اضافه کرد: برگزاری گفتمان دینی با حضور اندیشمندان و محققان در مورد اهل بیت با محوریت امام رضا (ع) و حضرت معصومه(س) از مهمترین محورهای این برنامه هاست.

حجت الاسلام گروسی افزود: تهیه و توزیع اقلام فرهنگی و مذهبی، برگزاری مسابقات قرآنی و فرهنگی و نشست فرهنگی و مذهبی از دیگر برنامه های این دهه در شهرستان نهاوند است.

وی گفت: حضور فعالان فرهنگی و مذهبی در مراسم سیاسی - عبادی نمازجمعه، برگزاری همایش تجلیل از بانوان ایثارگر، برگزاری همایش تجلیل از تشکل مردمی نمونه شهرگیان و برگزاری همایش دختران نهاوندی از دیگر برنامه های اداره تبلیغات اسلامی نهاوند در دهه کرامت خواهد بود.