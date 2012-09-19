مرادی از تحقق 100هزار میلیاردی درآمد بودجه 91 خبرداد/ گزارش قاسمی از نفت

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: معاون برنامه ریزی و نظارت و راهبردی ریاست جمهوری در جلسه صبح امروز به عنوان اولین سخنران جلسه غیر علنی گزارشی از وضعیت تحقق درآمدها و میزان هزینه های بودجه 1391 ارائه داد.