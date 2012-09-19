  1. سیاست
۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۱۴

گزارش مهر از جلسه مجلس؛

مرادی از تحقق 100هزار میلیاردی درآمد بودجه 91 خبرداد/ گزارش قاسمی از نفت

مرادی از تحقق 100هزار میلیاردی درآمد بودجه 91 خبرداد/ گزارش قاسمی از نفت

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: معاون برنامه ریزی و نظارت و راهبردی ریاست جمهوری در جلسه صبح امروز به عنوان اولین سخنران جلسه غیر علنی گزارشی از وضعیت تحقق درآمدها و میزان هزینه های بودجه 1391 ارائه داد.

محمد علی عبدالله زاده در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر اظهار داشت: بهروز مرادی در جلسه غیر علنی گزارشی از میزان تحقق درآمدها و هزینه های بودجه 91 ارائه کرد که بر اساس اظهارات وی حدود 100 هزار میلیارد تومان از درآمدهای بودجه 91 قابل تحقق است.

همچنین قاسم جعفری نماینده بجنورد نیز در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: هم اکنون وزیر نفت در حال سخنرانی و ارائه گزارش از وضعیت نفتی کشور است و در سخنانی تاکید کرده که وضعیت در یکی دو ماه گذشته رو به بهبود بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر پیش از این معاونان مرادی در جلسه با کمیسیون برنامه و بودجه از تحقق 25 درصد درآمدهای بودجه 91 خبر داده بودند.

کد مطلب 1699656

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها