مرادی از تحقق 100هزار میلیاردی درآمد بودجه 91 خبرداد/ گزارش قاسمی از نفت

محمد علی عبدالله زاده در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر اظهار داشت: بهروز مرادی در جلسه غیر علنی گزارشی از میزان تحقق درآمدها و هزینه های بودجه 91 ارائه کرد که بر اساس اظهارات وی حدود 100 هزار میلیارد تومان از درآمدهای بودجه 91 قابل تحقق است.
همچنین قاسم جعفری نماینده بجنورد نیز در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: هم اکنون وزیر نفت در حال سخنرانی و ارائه گزارش از وضعیت نفتی کشور است و در سخنانی تاکید کرده که وضعیت در یکی دو ماه گذشته رو به بهبود بوده است.
به گزارش خبرنگار مهر پیش از این معاونان مرادی در جلسه با کمیسیون برنامه و بودجه از تحقق 25 درصد درآمدهای بودجه 91 خبر داده بودند.
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