  1. بین الملل
۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۲۷

در اردن انجام شد؛

حمله آوارگان سوری به ابراهیمی/ اوضاع سوریه بسیار بد است

حمله آوارگان سوری به ابراهیمی/ اوضاع سوریه بسیار بد است

نماینده سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه شب گذشته در جریان بازدید از اردوگاه آوارگان سوری در شمال اردن با اعتراضات گسترده آوارگان سوری مواجه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، اخضر ابراهیمی شب گذشته در جریان بازدید از اردوگاه آوارگان سوری در شمال اردن موسوم به "الزعتری" اظهار داشت: اوضاع سوریه بسیار بد است.

وی با بیان این مطلب افزود: متاسفانه اوضاع سوریه رو به بهبود نیست بلکه در حال بحرانی تر شدن است و این بحران خطری برای ملت سوریه، منطقه و تمام دنیا محسوب می شود.

اردوگاه الزعتری 32 هزار آواره سوری را در خود جای داده است. برخی آوارگان سوری در اعتراض به دیدار اخضر ابراهیمی با بشار اسد رئیس جمهور سوریه با سنگ به خودروی حامل وی در جریان بازدید از اردوگاه الزعتری حمله کردند.

کد مطلب 1699657

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