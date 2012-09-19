گفتگوی مشروح مهمانپرست: تعطیلی سفارت کانادا به دلیل بحران اقتصادی بود/ آغاز همکاری ایران و مصر

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امورخارجه که روز گذشته در فاصله چند روز پس از برگزاری شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد برای بازدید از تحریریه و گفتگو با دست اندرکاران به خبرگزاری مهر آمده بود در گفتگویی مشروح با خبرنگار این خبرگزاری شرکت کرد و به سوالات آنان پاسخ گفت.

مهمانپرست درباره اظهارات وزیر دفاع آلمان مبنی بر اینکه حمله به ایران شاید عاقلانه نباشد اما نامشروع نیست گفت: یکی از ابعاد جنگ روانی علیه ملت ما القای یک فضای جنگی است و بیشتر فضایی که به کار گرفته می شود مربوط به احتمال عملیات نظامی رژیم صهیونیستی است.

وی تصریح کرد: اصولا فکر می کنیم شرایط و تحولات منطقه رژیم صهیونیستی را در شرایط سختی قرار داده به این دلیل که یک مقدار از هیبتی که از بین رفته جبران شود رژیم صهیونیستی تلاش دارد خود را به در حالت وضعیت آماده عملیات جلوه دهد و در صورتی که آنها چنین توانی را که بتوانند یک عملیات مدیریت شده را علیه کشورهای منطقه بکار گیرند ندارند و از سوی دیگر کشورهای دیگر نیز که معمولا حامی رژیم صهیونیستی هستند این کار را یک اقدام عاقلانه نمی دانند. به این دلیل که وضعیت خاورمیانه بسیار حساس است.

مهمانپرست خاطرنشان کرد: هر اقدام نابخردانه در خاورمیانه می توانند تبعات سنگینی داشته باشد که به نفع هیچ کدام از کشورها نیست. برخی از مقامات نظامی کشورهای غربی با کلمات مختلف و صحبت هایشان طوری رفتار می کنند که اصلا در چارچوب سیاسی قابل تحمل نیست و ما معمولا از دیدگاه وارد شدن به یک فضای جنگ نرم در مسیر حمایت از موجودیت نامشروع رژیم صهیونیستی و دامن زدن به تبلیغاتی که رژیم صهیونیستی را به عنوان یک موجودیت قابل توجه به افکار عمومی تحمیل کند نگاه می کنیم و این اظهارات را نادرست می دانیم.

وی تصریح کرد: هر نوع اقدامی که بخواهد وضعیت ثبات و امنیت منطقه را به خطر اندازد رویکرد خطرناکی دارد و مقامات نظامی در کشورهای غربی باید به ادبیات خود بیشتر دقت کنند.

سخنگوی وزارت امورخارجه درباره گفته های بان کی مون مبنی بر اینکه حمله به ایران غیر قابل قبول است اما پاسخ به حمله نیز غیرقابل قبول نیست گفت: هر کشور یا هر رژیمی که بخواهد امنیت منطقه حساس خاورمیانه و خلیج فارس را به خطر بیاندازد باید بداند که این یک اقدام غیر عاقلانه است که تبعات سنگینی برای کشورهای منطقه و کسانی که این اقدام را انجام می دهند خواهد داشت. بنابراین نباید افراد در مسئولیت های مختلف فضایی را ایجاد کنند که رژیم نامشروع صهیونیستی یا برخی از کشورهای غربی به خود اجازه دهند که راجع به عملیات نظامی اظهارنظری داشته باشند.

مهمانپرست ادامه داد: این رویکرد می تواند تبعات سنگینی برای کشورهای منطقه و کسانی که در این کار دخالت می کنند داشته باشد.

وی درباره اظهارات طارق الهاشمی نخست وزیر مخلوع عراق که گفته است "عراق محل ارسال سلاح های ایران به سوریه است" گفت: این اظهارات درست نیست، با توجه به اینکه در داخل عراق ممکن است مسائلی وجود داشته باشد و اتهاماتی نسبت به برخی از شخصیت های فعال در عراق از طرف مقامات قضایی مطرح شده باشد، فکر می کنیم مسائل داخل هر کشور باید در محدوده داخل آن کشور حل شود و سیستم های قضایی مستقل بکار خود ادامه دهند.

سخنگوی وزارت امورخارجه افزود: اگر برای دور شدن از یک مسئله قضایی و حکمی که دادگاههای عراق مطرح کرده اند قرار باشد اتهاماتی به کشور ما وارد شود ما این امر را یک حرکت نسنجیده تلقی می کنیم و به شدت این قبیل اظهارات را رد می کنیم.

نفرت پیروان ادیان الهی از گردانندگان فیلم موهن

مهمانپرست درباره واکنش دولت آمریکا به تسخیر سفارت و قتل سفیر این کشور در لیببی و موارد دیگر در تونس و لیبی که اعلام کرده است سطح روابط خود را با این کشورها به هیچ وجه کاهش نمی دهد در مقایسه با رفتار دولت انگلیس در قبال تجمع و اعتراض دانشجویان ایرانی که منجر به تعطیلی سفارت دو کشور شد گفت: دلیل این دوگانگی را باید از مقامات آمریکایی و انگلیسی سئوال کنیم. اما در خبرها دیده ام که 120 نفر از دیپلمات های آمریکای تونس را ترک کردند و اتفاقات مشابهی در سایر کشورهای اسلامی در حال وقوع است. به نظر می رسد آمریکایی ها هم به این نتیجه رسیده اند که در این زمینه با سیاست انگلیسی ها نزدیکی داشته باشند.

وی درباره اقدام یوتیوب و گوگل مبنی بر عدم پذیرش درخواست کاربران اینترنتی برای حذف فیلم موهن بر علیه پیامبر به بهانه آزادی بیان گفت: تولید فیلم موهن اقدام بسیار بسیار زشت، خبیثانه و هدفمندی است که پشت صحنه این کار صهیونیست ها هستند و بدنبال آنند که مقدسات مذهبی خود را جایگزین ارزشهای الهی کنند و شاید متوجه نبودند که در بین همه ادیان الهی به ویژه مسلمانها این حرکت بسیار زشت، عکس العمل بسیار شدیدی را بدنبال خواهد داشت و موج نفرتی که در بین مردم از کسانی که در تولید این فیلم دست داشتند و یا از مقامات کشورهایی که با سکوت خود از این کار حمایت کردند و کسانی که انتشار این فیلم اهانت آمیز را به عنوان آزادی بیان توجیه کردند می تواند در بین افکار عمومی دنیا یک سئوال جدی ایجاد کند که به چه حقی به خودشان اجازه می دهند تحت آزادی بیان این اهانت ها را به مقدس ترین افراد بشری صورت دهند.

سخنگوی وزارت امورخارجه ادامه داد: این در شرایطی است که در کنار این مسئله شاهدیم همین قدر که مدعی دفاع از آزادی بیان هستند اجازه نمی دهد در رابطه با موضوعات تاریخی مانند بحث هولوکاست تحلیل و بررسی صورت گیرد.

مهمانپرست خاطرنشان کرد: توصیه هایی که مسئولان کشور ما و سران برخی کشورهای اسلامی بویژه فرمایشات مقام معظم رهبری و مراجع عظام در رابطه با این فیلم اهانت آمیز داشتند می تواند سرلوحه کار دولتمردانی قرار بگیرد که در دامن غرب فکر می کنند که پرداختن به این مسئله می تواند برای آنها دستاوردی داشته باشد.

وی تاکید کرد: این درحالی است که اگر آنها به این توصیه ها گوش نکنند در آینده در درون جامعه خود با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد. اساس یک جامعه خدامحور و ارزشی حتما برای سعادت جامعه بشری تاثیر قابل توجهی دارد و هر چقدر حرکت در جهت از بین بردن این پایه ها صورت بگیرد آینده این جوامع غربی را تاریک ترسیم می کند و هیچ نفعی برای بشریت ندارد و یک نوع ایجاد نفرت در بین پیروان ادیان الهی نسبت به عاملان و گردانندگان چنین صحنه هایی خواهد داشت.

کانادا به دلیل بحران اقتصادی سفارت خود را تعطیل کرد

وی درباره قطع رابطه کانادا و ایران و همچنین تعطیلی سفارت کانادا در ایران گفت: بحرانی که در کشورهای غربی پدید آمده از نظر اقتصادی و اجتماعی آنها را با مشکلات جدی روبرو کرده است.

سخنگوی وزارت امورخارجه با اشاره به اینکه برخی از کشورهای غربی کم کردن پرسنل در سفارتخانه ها را یا بستن بعضی از سفارتخانه ها را در دستور کار خود برای صرفه جویی قرار داده اند ادامه داد: برخی از بخش های فعال سفارتخانه ها را نیز در یک سفارتخانه خود در یک کشور خاص ادغام می کنند. این مسئله در رابطه با کانادا نیز صدق می کند.

مهمانپرست تصریح کرد: طبق اظهارنظری که مسئولان این کشور داشته اند حدود 150 میلیون دلار از طریق بستن سفارتخانه ها صرفه جویی کرده اند پس حتما یکی از دلایل اقدامات آنها می تواند بحران های اقتصادی باشد.

وی تاکید کرد: اما اینکه دولت افراط گرای فعلی کانادا سعی می کند از همین مسئله به عنوان یک حرکت سیاسی بهره ببرد و وابستگی خود را به رژیم صهیونیستی تکرار کند و یا اینکه بحث های بی ارتباط با این مسئله را به عنوان دلیل اقدام نسنجیده خود قرار دهد، افکار عمومی متوجه می شوند. منافع مردم کانادا با این اقدام نسنجیده به خطر می افتد و در واقع بخش مهمی از جریانات سیاسی در کانادا ممکن است نسبت به این گونه اقدامات توسط دولت منتقد باشند و مخالفت کنند.

سخنگوی وزارت امورخارجه ادامه داد: حتما یکی از نتایج اقدامات دولت فعلی کانادا ایجاد فشار بیشتر روی جامعه ایرانیان مقیم کانادا است با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از هموطنانان ما که بویژه تعداد زیادی از آنها از قشر فرهیخته هستند در کانادا زندگی می کنند، دولت کانادا می خواهد با ایجاد اختلال در خدمات کنسولی در بین خانواده آنها در ایران نارضایتی فراهم کند و یکی از اهداف سیاسی کانادا این است که می خواهد این نارضایتی ها را متوجه مقامات دولتی ایران کند.

مهمانپرست خاطرنشان کرد: مردم هم در داخل کشور ما و هم در کانادا متوجه هستند اقدامات غیر قابل توجیه دولت افراط گرای فعلی کانادا مشکلاتی را برای خود آنها بوجود می آورد و ما هم تلاش می کنیم که کمترین مشکل برای ایرانیان ایجاد شود و ارائه خدمات کنسولی را از اشکال مختلف پیگیری می کنیم.

وی در پاسخ به این سئوال که توصیه های وزارت خارجه به اتباع ایرانی مقیم کانادا با توجه به اینکه دولت کانادا در بیانیه خود اعلام کرده که مردم این کشور به ایران سفر نکنند گفت: دولت کانادا در بیانیه خود به نبود امنیت برای دیپلمات های این کشور در ایران اشاره می کند فکر می کنیم این بیانات ناشی از عصبانیت غیر قابل کنترلی است که بعد از برگزاری اجلاس موفق عدم تعهد در آنها ایجاد شده است.

سخنگوی وزارت امورخارجه بیان کرد: حضور هیئت های سطح بالا علیرغم اصرار نامناسبی که مقامات کانادایی در نیامیدن برخی از این شخصیت ها به تهران داشتند و برگزاری اجلاس در امنیت کامل ، دیدن شرایط ایران به بهترین وجه توسط این هیئت ها و اسنادی که مورد تایید 120 کشور قرار گرفت ، یک عصبانیتی را در بین مسئولین دولت کانادا از جمله وزیر خارجه و نخست وزیر آن کشور ایجاد کرد.

مهمانپرست ادامه داد: آنها برای اینکه از این دستاورد اجلاس عدم تعهد فضای جدیدی ایجاد کنند دست به این اقدامات زدند. فکر می کنم هر مسئول خارجی که در ایران حضور داشته متوجه شد که این اظهارات و اقدامات کاملا با وضعیت موجود در ایران متفاوت است.

ایران به دنبال گسترش اضلاع چهارگانه اجلاس قاهره است



وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره حضور صالحی در اجلاس چهارجانبه قاهره و اینکه آیا وزیرخارجه با پیشنهاد مشخصی در این اجلاس شرکت کرده بیان کرد: پس از آنکه اجلاس دوستان سوریه را در تهران برگزار کردیم و مجموعا 29 کشور و یک نهاد بین المللی در این اجلاس شرکت داشتند و مواضع مشخصی برای حل بحران سوریه اتخاذ کردند، در اجلاس مکه نیز که با حضور سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی برگزار شد مرسی پیشنهادی را مطرح کرد مبنی بر اینکه چهار کشور قدرتمند و تاثیرگذار یعنی ایران، مصر ، ترکیه و عربستان برای حل بحران های مختلف منطقه و سوریه با یکدیگر نشست ها و رایزنی هایی را داشته باشند.

سخنگوی وزارت امورخارجه بیان کرد: بعد از آن در اجلاس عدم تعهد در تهران بحث سوریه نیز مطرح شد و در حاشیه اجلاس مذاکرات و ملاقات های مختلفی انجام گرفت و از جمله ملاقاتی بود که مرسی با احمدی نژاد داشتند و در آنجا رئیس جمهور کشور ما به این مسئله اشاره کرد که اگر کشورهای دیگر هم که موثرند به این جمع اضافه شوند، می توان برای حل بحران سوربه اقدامات موثرتری را انجام داد.

مهمانپرست با اشاره به اینکه وزیر خارجه مصر برای برگزاری این اجلاس چندین بار با وزیر امور خارجه کشورمان تماس های تلفنی داشتند و نقطه نظرات کشور ما هم در مورد دستورات جلسه و هم در رابطه با کشورهایی که باید شرکت داشته باشند، ارائه شد، اظهار داشت: در نهایت این تماس ها باعث شد تا اولین جلسه در سطح معاونین وزرای خارجه در مصر تشکیل شود و امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه در آن سفری که به قاهره داشتند نقطه نظرات کشور ما را مطرح کردن دو تصمیمات خوبی گرفته شد.

وی ادامه داد: بیانیه ای که وزرات خارجه مصر منتشر کرد، شامل نکات خوبی بود، عدم دخالت کشورهای خارجی، توقف درگیری ها، ایجاد فضای گفتگوی بین نمایندگان مخالفین و دولت و انجام هر گونه مذاکره سیاسی بدون پیش شرط از جمله مواضع خیلی خوبی بود که در بیانیه منتشر شد.

سخنگوی وزارت امورخارجه خاطرنشان کرد: ما نیز در همین جا پیشنهادات خود را مبنی بر اینکه کشورهای دیگر نیز می توانند در این اجلاس حضور یابند، مطرح کردیم. از جمله عراق را به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه عرب و ونزوئلا را به عنوان عضو تروئیکای جنبش عدم تعهد به عنوان کشورهایی که در حل مشکلات مختلف از جمله سوریه تأثیر مثبتی می توانند داشته باشند توصیه کردیم. مصر هم اعلام کرد که این پیشنهادات را بررسی خواهد کرد.

مهمانپرست افزود: بر همین اساس قرار شد جلسه بعد را در سطح وزرای خارجه برگزار کنند که آقای صالحی با همان دستورالعملی که از قبل داشتیم و اعلام کرده بودیم، در این جلسه شرکت کردند. راجع به محتوای مذاکرات و ترکیب کشورها تلاش می کنیم که با کمک سایر شرکت کنندگان، اقداماتی در دستور کار قرار گیرد که بهترین راه حل مسالمت آمیز برای بحران سوریه را به همراه داشته باشد.

وی در ادامه درباره تعامل ایران با دولت اسد برای حضور در این جلسات، خاطرنشان کرد: ما دائما در حال رایزنی با مقامات کشور سوریه هستیم و حتی نمایندگانی که از طرف سازمان ملل متحد یا دبیر کل سازمان ملل متحد، هم کوفی عنان در گذشته و هم اخضر ابراهیمی از اولین اقداماتی که انجام داده اند دیدار با سفیرمان در دمشق بوده است. طبیعی است که به خاطر حضور موثر ایران در منطقه روابط ما با همه کشورهای منطقه از جمله سوریه این رایزنی ها می تواند بر دیدگاههای مختلفی که برای حل بحران وجود دارد کمک کند.

سخنگوی وزارت امورخارجه خاطرنشان کرد: برخی از کشورها ممکن است ارتباط بیشتری با مخالفین دولت سوریه داشته باشند و برخی با دولت سوریه ارتباط بیشتری دارند. باید همه تلاش کنند تا فضای مناسب برای گفتگوهای سیاسی بین نمایندگان دولت و مخالفان سوریه ایجاد شود.

همکاری و رایزنی با مصر آغاز شده است

مهمانپرست درباره رابطه ایران و مصر و اینکه آیا بعد از سفر مرسی به ایران و دیدارهای حاشیه اجلاس روابط دو کشور به حالت عادی برخواهد گشت و سفارتخانه ها بازگشایی خواهند شد گفت: ظرف مدت کوتاهی که از پیروزی مرسی در انتخابات مصر می گذرد اگر یک مروری کنیم به ملاقاتهایی که بین مسئولین کشورمان و مصر انجام شد مذاکرات تلفنی، حضور در مجامع بین المللی و یا نشست های منطقه ای و رایزنی ها و صحبت هایی که با یکدیگر داشتند نشان می دهد که بلافاصله بعد از تشکیل دولت مردمی در مصر یک روند همکاری رایزنی و رفت و آمدهای سیاسی چه برای روابط دو جانبه و بحث و بررسی در این باره شروع شده است. پس این روند به سمتی حرکت می کند که افق همکاری های بین دو کشور را بسیار روشن ترسیم می کند. ما قبلا هم اعلام کرده بودیم شرایط مصر با توجه به اینکه روند تکاملی خود را طی می کند و این می تواند در فرصت مناسبت منجر به برقراری ارتباط شود.