  1. بین الملل
۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۲۴

معلمان در شیکاگو به اعتصابات خود پایان دادند

معلمان در شیکاگو به اعتصابات خود پایان دادند

معلمان اعتصاب کننده در شهر شیکاگو قرار است یا پایان دادن به اعتصابات خود امروز [چهارشنبه] به کلاسهای درس بازگردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، واشنگتن پست می نویسد: معلمان شیکاگو توافق کردند تا به بیش از یک هفته اعتصاب خود پایان داده و همچنین با پایان دادن به دشمنی خود با "رام امانوئل" شهردار این شهر به سر کلاس های خود باز گردند.

این روزنامه می نویسد: معلمان این شهر به ارزیابی های امنیت شغلی خودشان از سوی امانوئل شهردار این شهر معترض بودند و به همین دلیل هفته گذشته را در اعتصاب بودند.

  

به بیان دیگر آنها به طرح یکپارچه شدن آزمون های مدارس ( استنادارد کردن آزمون ) در تمام آمریکا و رتبه سنجی معلمان بواسطه این آزمون ها اعتراض دارند و خواهان اصلاحات در مدارس عمومی کشور هستند.

به اعتقاد اتحادیه معلمان با استاندارد کردن امتحانات سیستم مدارس تنزل پیدا کرده و سیستم ارزیابی معلمان نیز موجب خواهد شد تا در طی دو سال شش هزار معلم کار خود را از دست بدهند.

اعتصاب معلمان شیکاگو بزرگترین اختلاف کارگری است که در طی سال جاری در آمریکا رخ داده و اصلاحات آموزشی موجب شده که 29 هزار معلم در اعتراض به آن دست به اعتصاب بزنند.

به گزارش واشنگتن پست نمایندگان معلمان پس از گفتگوها در باره یک راه حل توافقی و قرار دادی پیشنهاد شده، که چند روز بود مورد بررسی قرار گرفته بود اعتصابات را به حال تعلیق در آورند.

از امروز چهارشنبه معلمان قرار است به کلاس های درس بازگردند.

کد مطلب 1699661

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها