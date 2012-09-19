معلمان در شیکاگو به اعتصابات خود پایان دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، واشنگتن پست می نویسد: معلمان شیکاگو توافق کردند تا به بیش از یک هفته اعتصاب خود پایان داده و همچنین با پایان دادن به دشمنی خود با "رام امانوئل" شهردار این شهر به سر کلاس های خود باز گردند.

این روزنامه می نویسد: معلمان این شهر به ارزیابی های امنیت شغلی خودشان از سوی امانوئل شهردار این شهر معترض بودند و به همین دلیل هفته گذشته را در اعتصاب بودند.

به بیان دیگر آنها به طرح یکپارچه شدن آزمون های مدارس ( استنادارد کردن آزمون ) در تمام آمریکا و رتبه سنجی معلمان بواسطه این آزمون ها اعتراض دارند و خواهان اصلاحات در مدارس عمومی کشور هستند.

به اعتقاد اتحادیه معلمان با استاندارد کردن امتحانات سیستم مدارس تنزل پیدا کرده و سیستم ارزیابی معلمان نیز موجب خواهد شد تا در طی دو سال شش هزار معلم کار خود را از دست بدهند.



اعتصاب معلمان شیکاگو بزرگترین اختلاف کارگری است که در طی سال جاری در آمریکا رخ داده و اصلاحات آموزشی موجب شده که 29 هزار معلم در اعتراض به آن دست به اعتصاب بزنند.

به گزارش واشنگتن پست نمایندگان معلمان پس از گفتگوها در باره یک راه حل توافقی و قرار دادی پیشنهاد شده، که چند روز بود مورد بررسی قرار گرفته بود اعتصابات را به حال تعلیق در آورند.

از امروز چهارشنبه معلمان قرار است به کلاس های درس بازگردند.