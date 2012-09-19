  1. ورزش
۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۹:۳۹

"هوب استیونس":

سزاوار کسب پیروزی مقابل المپیاکوس بودیم

سزاوار کسب پیروزی مقابل المپیاکوس بودیم

سرمربی تیم فوتبال شالکه تیم تحت رهبری خود را شایسته کسب پیروزی مقابل المپیاکوس برشمرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال شالکه سه شنبه شب در گروه B رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه 2 بر یک از سد المپیاکوس یونان گذشت. "هانتلار" در این دیدار یک پنالتی را هم برای شالکه از دست داد.

"هوب استیونس" در نشست خبری پایان بازی اظهار داشت: ما ضرباهنگ خود را برای 90 دقیقه حفظ کردیم. راه حل این بود که نترسیم و در طول مسابقه خونسردی خود را حفظ کنیم. حتی بعد از اینکه پنالتی را از دست دادیم همچنان به بازی خودمان ادامه دادیم. تیم ما شایسته کسب این پیروزی بود.

سرمربی شالکه افزود: در دقایق اولیه بازی مشکلاتی را داشتیم اما وقتی به کل بازی نگاه کنید متوجه می‌شوید که ما باید حتی با حاشیه امنیت بیشتری برنده می‌شدیم. نیاز داشتیم که در طول بازی آرامش خود را حفظ کنیم صرف‌نظر از اینکه چه اتفاقاتی درون زمین رخ می‌دهد. بازی در دقایق بسیاری از هیجان بسیار بالایی برخوردار بود اما بازیکنان من نمایش خوبی داشتند.

استیونس در پایان تصریح کرد: تیم ما مرتکب اشتباهاتی هم شد و در برخی اوقات تمرکز لازم را نداشت. المپیاکوس پیش از اینکه داور سوت پایان را به صدا دربیاورد یک موقعیت خوب گلزنی خلق کرد.

کد مطلب 1699663

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