تیم ملی کاراته ایران از سفر به آلمان بازماند/ مذاکره برای حل مشکل

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کاراته کشورمان که آماده حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان می‌شود در نظر دارد برای حضور در مرحله دیگری از لیگ جهانی راهی آلمان شود که این امر تاکنون به دلیل مخالفت شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانانان محقق نشده است.

مخالفت شواری برون مرزی در حالی صورت گرفته که مقدمات انجام این سفر از جمله اخذ روادید و تهیه بلیت فراهم شده و قرار بود بامداد امروز چهارشنبه اعضای تیم ملی کاراته کشورمان راهی آلمان شوند.

مسئولان فدراسیون کاراته تلاش دارند تا ظرف امروز و فردا طی مذاکره با مسئولان وزارت ورزش و جوانان موافقت‌های لازم برای انجام این سفر را کسب کنند. در صورتی که این سفر برای تیم ملی کاراته محقق نشود علاوه بر محروم شدن اعضای تیم از حضور در یک میدان بزرگ، میلیون‌ها ریال خسارت متوجه فدراسیون خواهد شد.

رقابت‌های کاراته وان فرانکفورت، پنجمین مرحله از رقابت‌های لیگ جهانی است که اول و دوم مهرماه برگزار خواهد شد و در صورت موافقت وزارت ورزش و جوانان این تیم روز جمعه راهی آلمان خواهد شد.