تدریس مداحی به عنوان یک رشته دانشگاهی

حجت‌الاسلام حسین بهشتی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تلاش‌های زیادی برای آموزش مداحی به عنوان یک رشته دانشگاهی انجام شده است، اظهار داشت: با همکاری دانشگاه علمی و کاربردی، رشته مداحی در این دانشگاه تدریس خواهد شد تا رشته آموزشی مداحی نیز به جمع رشته‌های قابل تدریس در دانشگاه افزوده شود.

وی تصریح کرد: البته مقدمات تاسیس دانشکده مداحی انجام شده اما هنوز موافقت‌ وزارت علوم اعلام نشده که در صورت تاسیس دانشکده مداحی، رشته‌های مقتل‌شناسی، احکام، تاریخ اسلام، نغمات، سبک‌ها و... در این دانشکده به صورت تخصصی تدریس می‌شود.

تقسیم‌بندی مداحان به پنج درجه مختلف

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه مداحان این استان به درجات مختلف تقسیم‌بندی می‌شوند، گفت: گروه نخست، افراد 50 سال به بالا یا ستایشگران اهل بیت هستند که در آزمون نیز شرکت نمی‌کنند اما کارت ملی مداحی برای آنان صادر خواهد شد؛ گروه دوم مداحانی را شامل می‌شود که در سطح ملی مشهور هستند و به عنوان ذاکران اهل بیت شناخته می‌شوند و در آزمون شرکت نمی‌کنند؛ گروه سوم نیز از مداحان مشهور استانی تشکیل می‌شود که آنان نیز در آزمون شرکت نخواهند داشت.

وی افزود: گروه چهارم، افرادی هستند که نه سن آنها بالای 50 سال است و نه در سطح کشوری و استانی مشهورند، به این گروه، مداحان اهل بیت گفته می‌شود که در آزمون شرکت می‌کنند و برای آنان کد شناسایی صادر می‌شود.

‌انجام مصاحبه شفاهی پس از آزمون کتبی

حجت‌الاسلام بهشتی‌نژاد به برگزاری آزمون متمرکز نهایی مداحان استان اصفهان اشاره کرد و گفت: اخذ آزمون از مداحان استان اصفهان شامل دو حوزه کتبی و مصاحبه شفاهی است؛ پس از برگزاری آزمون کتبی، پذیرفته‌شدگان این آزمون برای مصاحبه شفاهی دعوت می‌شوند که در صورت موفقیت در هر دو آزمون کتبی و شفاهی، اسامی آنها برای صدور کد شناسایی و کارت ملی مداحی به سازمان تبلیغات اسلامی ارسال می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه مصاحبه شفاهی نیز از مواد درسی که دوره‌های آموزشی به مداحان آموزش داده‌شده‌است، انجام می‌شود، گفت: در مصاحبه شفاهی سوالاتی در زمینه روخوانی و روانخوانی قرآن، احکام شرعی، تاریخ اسلام، مقتل و اخلاق مداحی از شرکت کنندگان پرسیده می‌شود.

اعلام اسامی قبول شدگان در روز 20 مهرماه

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه مصححین و کارشناسان این اداره‌کل در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به تصحیح پرسشنامه‌های آزمون اقدام خواهند کرد، افزود: با یاری خداوند متعال، اسامی قبول شدگان آزمون کتبی در روز بیستم مهرماه در سایت اصفان هیأت اعلام خواهد شد.

وی اظهار داشت: اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان تلاش می‌کند تا پیش از فرا رسیدن ماه محرم، کارت ملی مداحان را برای پذیرفته شدگان در آزمون صادر کند.

حجت‌الاسلام بهشتی‌نژاد در مورد تعداد افراد شرکت کننده در آزمون نهایی کتبی نیز تصریح کرد: تعداد دقیق افراد شرکت کننده، پس از اخذ آزمون در هر پنج حوزه امتحانی استان اصفهان مشخص خواهد شد اما برآوردهای ما این است که در مجموع بیش از 50 درصد از مداحان استان اصفهان در این آزمون شرکت کرده‌باشند.

مداحانی که موفق به حضور در آزمون نشده‌اند، نگران نباشند

وی همچنین با اشاره به اینکه برخی مداحان موفق نشده‌اند در آزمون متمرکز مداحی استان اصفهان شرکت کنند، اضافه کرد: این تعداد از مداحان استان اصفهان نباید نگران باشند چرا که دوره‌های آموزشی مداحی در سطح این استان در تمامی ایام سال آماده ثبت نام از متقاضیان هستند و این افراد می‌توانند در دوره‌های آموزشی شرکت کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان ادامه داد: افرادی که در این دوره‌های آموزشی حضور می‌یابند، زیر نظر اساتید مجرب، منابع مورد نیاز برای افزایش توانایی‌های خود را فرا خواهند گرفت و پس از سپری شدن دوره، در آزمون شرکت می‌کنند و پس از برگزاری آزمون، موفق به دریافت کد شناسایی و کارت ملی مداحی خواهند شد.

وی با بیان اینکه در دوره‌های آینده آزمون مداحان به صورت متمرکز برگزار نخواهد شد، بیان داشت: این آزمون در آموزشگاه‌های برگزار کننده دوره‌های آموزشی از متقاضیان دریافت می‌شود.