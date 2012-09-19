  1. حوزه و دانشگاه
۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۰۲

جدول شهریه ها؛

زمان و جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور کاردانی پیوسته آزاد اعلام شد

زمان و جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور کاردانی پیوسته آزاد اعلام شد

ثبت نام پذیرفته شدگان کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد از هفته آینده شروع می شود از این رو دانشگاه آزاد جزئیات نام نویسی و رقم شهریه برای این دوره را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پذیرفته شدگان برای ثبت نام می توانند در یکی از روزهای سه شنبه و چهارشنبه 4 و 5 شهریورماه به محلهای مورد پذیرش برای ثبت نام مراجعه کنند و عدم ثبت نام به منزله انصراف از تحصیل در مقطع کاردانی پیوسته تلقی می شود.

برخی مدارک ثبت نام

اصل دیپلم نظام جدید متوسطه در یکی از شاخه های فنی و حرفه ای یا کاردانش متناسب با رشته انتخابی، یا گواهی گذراندن 96 واحد درسی دوره سه ساله تحصیلات متوسطه.

اصل دیپلم هنرستانی نظام قدیم متوسطه متناسب با رشته انتخابی یا گواهی آن که به تأیید اداره آموزش و پرورش رسیده باشد.

میزان شهریه علی الحساب ثابت و متغیر:

پذیرفته شدگان هر رشته، شهریه مربوط همچنین مبلغ 2000 تومان بابت حق بیمه دانشجویی را به شماره حسابی که از طرف محل دانشگاهی اعلام می شود، واریز کرده و باید رسید آن را تحویل دهند.

هر یک از پذیرفته شدگان باید مبلغ 55 هزارتومان بابت هزینه خدمات آموزشی جهت برگزاری مسابقات ورزشی، سمینارهای منطقه ای، دبیرخانه مناطق، تهیه کارت دانشجویی و کمک به صندوق رفاه دانشجویان و را فقط یک بار در طول دوره پرداخت کنند.

تمام پذیرفته شدگان هنگام ثبت نام به غیر از وجوه اعلام شده ملزم به پرداخت هیچگونه وجهی نخواهند بود و دریافت هرگونه وجه به هرعنوان از جمله جریمه، دیرکرد، خودیاری، علی الحساب و غیره ممنوع و خلاف مقررات است.

جدول شهریه ثابت

نام رشته مبلغ شهریه به تومان
علمی کاربردی حسابداری، امور اداری 166.500
مربی بهداشت مدارس، مربی کودک، مدیریت خانواده، الکترونیک،
الکتروتکنیک، ساختمان کارهای عمومی ساختمان، نقشه کشی عمومی
نقشه کشی و طراحی صنعتی، معدن-استخراج معدن، ساخت و تولید،
تأسیسات، مکانیک خودرو- مکانیک خودرو، سفال و سرامیک، متالورژی
ریخته گری، صنایع فلزی، صنایع نساجی- صنا یع نساجی، کامپیوتر- نرم افزار
کامپیوتر، ماشینهای کشاورزی، صنایع چوب و کاغذ- سازه های چوبی،
امور دامی و امور زراعی و باغی		 252.920
صنایع شیمیایی- صنایع شیمیایی، نقشه کشی معماری- معماری و
نقشه برداری		 271.500
گرافیک- گرافیک، طراحی و دوخت-طراحی و دوخت، فیلمسازی،
هنرهای تجسمی- نقاشی، هنرهای تجسمی- چاپ دستی.		 297.050
تربیت بدنی 301.660

جدول شهریه متغیر

واحدهای درسی مبلغ شهریه متغیر به تومان
واحد نظری 16.040
واحد عملی(آزمایشگاهی و کارگاهی) عمومی و لابراتوار زبان 38.300
واحد عملی(آزمایشگاهی و کارگاهی) پایه  50.930
 واحد عملی(آزمایشگاهی و کارگاهی)اصلی 66.090 
 واحد عملی(آزمایشگاهی و کارگاهی)تخصصی 81.380 
واحد کلینیکی 86.150 
کد مطلب 1699672

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