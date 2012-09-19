به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها با هدف انتخاب بهترین نفرات برای حضور در اردوی تیم ملی بانوان جهت شرکت در رقابتهای جام جهانی برگزار می شود. بعد از قطع همکاری "چانگ" کره ای فدراسیون در تلاش است تا یک مربی خارجی را برای جایگزینی وی جذب کند.

با توجه به فرصت اندک تا رقابتهای جام جهانی دو مربی ایرانی وظیفه هدایت تیم ملی را برعهده خواهند داشت. مریم آذرمهر، ندا زارع و کمرانی مربیانی هستند که از سوی فدراسیون برای نظارت بر رقابتهای انتخابی تیم ملی دعوت به همکاری شده اند.

امروز و در پایان رقابتهای انتخابی در کنار معرفی نفرات راه یافته به اردوی تیم ملی، فدراسیون قرار است اسامی کادر فنی را نیز اعلام کند. این احتمال وجود دارد که یک مربی از جمع این سه مربی خارج شده و دو نفر باقیمانده در کادر فنی هدایت تیم ملی را برای حضور در رقابتهای جام جهانی را برعهده داشته باشند.

جام جهانی تکواندو هفته اول آذرماه به میزبانی "آروبا" در سانتاکروز برگزار می شود.

