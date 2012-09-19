به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور فردا پنجشنبه با برگزاری 13 دیدار و لغو یک بازی در گروه‌های دوگانه پیگیری می‌شود که طبق اعلام مسئولان برگزاری این رقابت‌ها، دیدار تیم‌های مس رفسنجان و برق شیراز به علت مشکلات حقوقی و اداری برق شیراز برگزار نمی‌شود.

در هفته نخست این مسابقات هم سه بازی لغو شد و پرونده این بازی چهارم هم با توجه به مفاد بند 2-6 از ماده 6 آیین نامه برگزاری مسابقات فصل 92-91 جهت بررسی و اعلام نتیجه قانونی به کمیته انضباطی فدراسیون ارسال می‌شود.

در این شرایط اما در گروه "الف" ابومسلم مشهد در یکی از دیدارهای مهم و جذاب هفته میزبان آهن بافق یزد است که رویارویی زوج خداداد عزیزی - غلامحسین پیروانی با فیروز کریمی حاشیه‌های بسیار جالب توجهی را به همراه خواهد داشت. جملات تاریخی فیروز کریمی در مورد ساخت ورزشگاه "ثامن"، با حضور مجدد وی در این ورزشگاه زنده خواهد شد!

ماشین سازی تبریز که به خاطر مشکلات اداری از برگزاری دیدار نخستش با الوند همدان ممانعت شد، پس از رفع مشکلات با سرمربی جدیدش علیرضا اکبرپور در دربی تبریز مقابل گسترش فولادتبریز به میدان می‌رود. دیگر دربی این گروه هم در سیرجان بین تیم‌های گل گهرسیرجان و مس سرچشمه برگزار می‌شود.

برنامه دیدارهای هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور از گروه "الف" به شرح زیر است:

پنجشنبه - 30/06/91

گروه "الف":

* ابومسلم خراسان - آهن بافق یزد، ساعت 16:15، ورزشگاه ثامن الائمه (ع) مشهد

* ماشین سازی تبریز - گسترش فولادتبریز، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی تبریز

* الوند همدان - نساجی مازندران، ساعت 16:30، ورزشگاه قدس همدان

* گل گهرسیرجان - مس سرچشمه، ساعت 16:30، ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان

* داماش ایرانیان - نفت مسجد سلیمان، ساعت 16:30، ورزشگاه صنایع دفاع تهران

* شاهین بوشهر- اتکای گلستان، ساعت 17، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* استقلال اهواز - شهرداری اراک، ساعت 17، ورزشگاه تختی اهواز

دیدار سایپای شمال - شهرداری تبریز در گروه "ب" رویارویی نادر دست نشان و فراز کمالوند است، مربیانی که به عنوان استادان لیگ دسته اول شناخته می‌شوند زیرا در سال‌های گذشته تیم‌های بسیاری را لیگ برتری کرده‌اند. هر دو مربی که بازی نخست خود در این مسابقات را با شکست پشت سر گذاشته‌اند، در این بازی به چیزی جز رسیدن به پیروزی فکر نمی‌کنند.

در بندرعباس هم شهرداری این شهر میزبان پاس همدان است. بازگشت "وینگو بگوویچ" به بندرعباس با تیم همدانی نیز از اتفاقات جالب این بازی محسوب می‌شود. در دیگر دیدار مهم این گروه شهرداری یاسوج، صدرنشین گروه "ب" در خانه میزبان ایرانجوان بوشهر است.

البته در حالیکه مسئولان لیگ دسته اول بازی مس رفسنجان و برق شیراز را به خاطر مشکلات تیم برق لغو کردند، هنوز وضعیت فروش تیم صنعتی کاوه به خرمشهر و حضور این تیم در دسته اول با نام یادآوران شلمچه مشخص نشده، پس انجام دیدار حفاری اهواز - صنعتی کاوه هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

برنامه دیدارهای هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور از گروه "ب" به شرح زیر است:

گروه ب:

* سایپای شمال - شهرداری تبریز، ساعت 16:30، ورزشگاه شهدا بابل

* شهرداری یاسوج - ایرانجوان بوشهر، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی یاسوج

* فولاد یزد - راهیان کرمانشاه، ساعت 16:30، ورزشگاه شهید نصیری یزد

* نیروی زمینی تهران - صنعتی خوزستان، ساعت 16:30، ورزشگاه جی تهران

* شهرداری بندرعباس - پاس همدان، ساعت 16:45، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

* ملی حفاری اهواز - صنعتی کاوه، ساعت 17، ورزشگاه اختصاصی نفت اهواز

* مس رفسنجان - برق شیراز، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی رفسنجان (این بازی لغو شد)