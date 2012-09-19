خالق دن کیشوت که بود؟

به گزارش خبرنگار مهر، رنسانس جنبشی فرهنگی بود که در اوایل سده چهاردهم در ایتالیا شروع شد. واژه رنسانس از واژهای لاتین به معنی تولد دوباره اقتباس شده است.
طی این دوران توجه به هنر و ادبیات و علوم و اکتشافات جهانی و پیشرفت در آنها در اروپا دوباره جان گرفت. مردم با واکنش علیه فرهنگ کلیسایی قرون وسطا، ارزشهای تازهتری را در جهان انسانی یافتند.
حدود قرن هفدهم که دوران رنسانس به پایان رسید تصور مردم از جهان کاملا عوض شده بود.
میگل د سروانتس متولد سال 1547 در اسپانیا را یکی از برجستهترین نویسندگان جهان میدانند و خیلیها باور دارند که مهم ترین اثر او یعنی دن کیشوت یکی از بزرگترین رمانهای کل تاریخ است.
بسیاری از رخدادهای این رمان از زندگی پرماجرای خود نویسنده الهام گرفته شده است. تجربیات سروانتس در مقام سرباز، زندانی، مامور مالیات و کارپرداز در ناوگان اسپانیایی آرماندا برایش سوژههایی ارزشمند فراهم آورد که رمانها و شعرها و نمایشنامههایش را بر اساس آنها آفرید.
این کتاب که توسط دان ناردو نوشته شده با ویراست محتوایی دکتر دونا له گراند استاد ادبیات اسپانیایی دانشگاه بتل به چاپ رسیده است.
ابراز شجاعت در نبرد لپانتو، مهاجرت خانوادگی، زندگی در مقام سرباز، پنج سال در سیاهچال، رماننویس و نمایشنامهنویس و همسر، شغلی بیسرانجام، دوباره در زندان، خلق یک شاهکار، واپسین سالها و میراث بخشهای مختلف این کتاب هستند.
کتاب حاضر در ادامه مجموعه «شخصیتهای تاثیرگذار» در شمارگان 2 هزار نسخه و قیمت 3200 تومان منتشر شده است.
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