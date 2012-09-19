150 کشاورز شیروانی عضو نظام صنفی کشاورزی خراسان شمالی هستند

مهدی باقری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس مصوبه شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور، نظام صنفی کشاورزی خراسان شمالی در سال 89 از طریق وزارت جهاد کشاورزی فعالیت خود را در استان آغاز کرد.

وی با بیان اینکه پس از شکل گیری نظام صنفی کشاورزی در مرکز استان، بخش شهرستانی این صنف نیز در شهرستان‌های مختلف استان تشکیل شد، تصریح کرد: این نظام صنفی در شهرستان شیروان نیز فعالیت خود را از ابتدای سال جاری آغاز کرده که تاکنون 150 کشاورز این شهرستان به عضویت این صنف درآمده‌اند.

باقری افزود: نظام صنفی کشاورزی برای اعضای این صنف، پروانه فعالیت صادر می‌کند و از طریق صدور پروانه فعالیت، فعالین بخش کشاورزی استان شناسنامه دار می‌شوند.

وی اضافه کرد: صدور شناسنامه برای کشاورزان استان، علاوه بر ساماندهی فعالیت‌های کشاورزی، سبب می‌شود تا کشاورزان بتوانند از پروانه کشاورزی خود به عنوان تضمینی برای دریافت تسهیلات مالی استفاده کنند.

به گفته این مسئول برای صدور پروانه کشاورزی، علاوه بر اخذ مدارک و مستندات مورد نیاز از کشاورزان، بررسی‌های میدانی نیز برای احراز صحت اطلاعات، میزان و نوع مالکیت افراد بر اراضی کشاورزی، شغل مورد تصدی، فعال بودن واحد و ... انجام می‌شود و پس از بررسی‌های فوق، پروانه کشاورزی به متقاضیان اعطا می‌شود.

وی افزود: همچنین در مدت عضویت افراد در این نظام صنفی، تخلفات احتمالی کشاورزان عضو نیز توسط این نظام مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

باقری در ادامه عنوان کرد: در طول یک سال فعالیت این نظام کشاورزی در استان هزار و 500 نفر عضو این نهاد شده‌اند و پیش بینی می‌شود با توجه به علاقه مندی کشاورزان و نیز معرفی نظام صنفی کشاورزی استان، تا پایان سال جاری حدود 20 هزار کشاورز خراسان شمالی عضو این نظام شوند.