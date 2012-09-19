برگزاری کنسرت "نغمه های عشق و صلح" برای جامعه پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا نوروزی با اشاره برگزاری این کنسرت طی روزهای 30 و 31 شهریور ماه جاری (پنج شنبه و جمعه) در تالار وحدت، گفت: این کنسرت با همراهی ارکستر سمفونیک تهران و به رهبری دکتر شهریار کهنزاد که جراح کلیه و موسیقیدان است، طی دو روز برگزار می شود.

وی با اعلام اینکه حضور سایر اقشار جامعه در این برنامه بلامانع است، افزود: برگزاری این کنسرت بهانه ای است تا جامعه پزشکی بیشتر در محیطهای عمومی حضور یابند.

نوروزی، مشغله و دشواری حرفه پزشکی را از علل محصور ماندن پزشکان در مطبها و کلینیکها دانست و گفت: در واقع می توان گفت که این کنسرت، تلفیقی از طب و هنر است.

دکتر شهریار کهنزاد جراح کلیه و سازنده قطعه "فصل برداشت عشق"، در خصوص انگیزه اش از برگزاری این کنسرت گفت: خاطره شهادت رزمنده‌ای که در عملیات کربلای 6 در آغوشم به شهادت رسید را تنها با این قطعه در قالب کنسرت ارکستر سمفونیک تهران می توانم به گوش جهانیان برسانم.

وی درباره حال و هوای قطعات این کنسرت نیز افزود: بنده به عنوان یک پزشک، این توفیق را داشتم که 27 ماه در جبهه های جنگ حضور داشته باشم و با پوست و استخوانم آن روزها و حماسه هایی که رزمندگان آفریدند را دیدم و درک کردم و از همین رو به ایرانی بودن خود می بالم.