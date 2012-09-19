آزمون متمرکز نهایی مداحان استان اصفهان برگزار شد

مسئول تشکل‌های دینی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر، به اساسنامه این اداره‌کل اشاره کرد و گفت: با توجه به اساسنامه اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان که ترویج و توسعه فرهنگ دینی است، ساماندهی، سازمان‌دهی، تغذیه فکری، حمایت و پشتیبانی از تمامی افراد و گروه‌ها مانند هیأت‌های مذهبی، مداحان، کانون‌های مذهبی، روحانیون و مبلغین و مبلغات بر عهده این اداره‌کل قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام حسن بابایی با اشاره به اینکه اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان در گام نخست اقدام به شناسایی مداحان در سطح استان کرد، افزود: در درجه نخست، هشت هزار مداح در سطح این استان شناسایی شدند و فرم‌های اطلاعاتی اولیه را تکمیل کردند؛ البته برقراری ارتباط با این تعداد از مداحان در سطح استان بسیار دشوار بود که بر همین اساس کانون مداحان استان تشکیل شد.

تشکیل 26 کانون مداحان در استان اصفهان

وی با بیان اینکه کانون مداحان با اخذ آرای مداحان استان اصفهان در سطح شهرستان‌های مختلف تشکیل شد، اظهار داشت: در مجموع و با همکاری‌های مطلوبی که از سوی مداحان استان صورت گرفت، 26 کانون مداحان در سطح استان اصفهان تشکیل شد که اقدام بسیار مطلوبی در سطح استان به شمار می‌رود.

مسوول تشکل‌های دینی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با تاکید بر اینکه یکی از وظایفی که بر عهده کانون مداحان قرار داشت، تغذیه فکری و آموزش این قشر از افراد بود، تصریح کرد: به منظور تغذیه فکری و آموزش این افراد، 27 مرکز آموزش مداحی در سطح استان اصفهان تاسیس شد و اساتید مجرب و کار آزموده اقدام به آموزش مداحانی کردند که در این دوره از کلاس‌ها حضور داشتند.

وی اضافه کرد: پس از اینکه این دوره‌های آموزشی برگزار شد، یک آزمون مقدماتی از مداحان شرکت کننده در دوره به عمل می‌آمد که بر اساس این آزمون، سطح معلومات و توانایی‌های مداحان سنجیده می‌شد.

برگزاری آزمون متمرکز برای مداحان اصفهان

حجت‌الاسلام بابایی با اشاره به اینکه دو سال از فعالیت مراکز آموزش مداحی در سطح استان اصفهان می‌گذرد، گفت: از آنجایی که قرار است کد شناسایی ملی به مداحان استان اصفهان تعلق گیرد، آزمون متمرکز نهایی از دروس تدریس شده در این دوره‌های آموزشی از جمله روخوانی و روانخوانی قرآن، احکام شرعی، تاریخ اسلام، مقتل و اخلاق مداحی از مداحان به عمل آمد تا سطح توانایی آنان سنجیده شود.

وی با اشاره به اینکه پنج حوزه امتحانی برای برگزاری آزمون نهایی مداحان در سطح استان اصفهان انتخاب شده‌اند، افزود: این پنج حوزه امتحانی شامل شهرستان‌های کاشان، اصفهان، نجف‌آباد، شهرضا و فریدن هستند که هر یک از آنها، شهرستان‌های اطراف خود را نیز پوشش می‌دهند.

وی اظهار داشت: آزمون متمرکز نهایی مداحان شهرستان‌های کاشان، آران و بیدگل، نطنز، اردستان، نایین و خور و بیابانک در حوزه امتحانی شهرستان کاشان و آزمون مداحان شهرستان‌های اصفهان، خمینی‌شهر، فلاورجان، مبارکه، لنجان، ورزنه، کوهپایه، هرند، برخوار و میمه و شاهین‌شهر در حوزه امتحانی شهرستان اصفهان برگزار می‌شود.

مسئول تشکل‌های دینی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان به حوزه امتحانی نجف‌آباد اشاره کرد و بیان داشت: مداحان شهرستان‌های نجف‌آباد و تیران و کرون نیز در این حوزه آزمون می‌دهند؛ علاوه بر اینکه مداحان شهرستان‌های شهرضا، سمیرم و دهاقان، در شهرستان شهرضا آزمون خود را برگزار خواهند کرد.

وی آخرین حوزه امتحانی مداحان در سطح استان اصفهان را فریدن دانست و اضافه کرد: مداحان شهرستان‌های فریدن، فریدون‌شهر، چادگان، خوانسار و گلپایگان نیز در حوزه امتحانی فریدن آزمون نهایی خود را برگزار می‌کنند.