دفاع مقدس همیشه در اذهان ماندگار خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عزیزی با اعلام این خبر گفت: هشت سال دفاع مقدس به ملت ایران درس استقامت و پایداری داد و همه مسولان و اقشار مختلف مردم موظف به حفظ ارزش های این دوران برای نسل جوان و انتقال آن به نسل‌های آینده هستند و برای همیشه این فداکاریها در اذهان ماندگار خواهد بود.

وی تعالی و عزت کنونی ایران اسلامی را مرهون رشادت‌های رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس و ثمره خون پاک شهدا دانست و افزود: کسب این افتخار مرهون ایثارگری‌های شهدایی است که با خون خود درخت تنومند انقلاب اسلامی را آبیاری و جان خود را برای پایداری نظام فدا کردند.

وی در ادامه با بیان این که مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس در دانشگاه در روز شنبه اول مهر ماه با حضور دانشگاهیان در جوار مزار شهدای دانشگاه رازی شروع خواهد شد، همچنین برگزاری نمایشگاه پوستر و عکس خیابانی، فضا سازی و آذین بندی واحدهای دانشگاه، برپایی ایستگاه صلواتی، کوهپیمایی از مزار شهدای گمنام دانشگاه تا شهدای گمنام پارک کوهستان و برگزاری مسابقه اینترنتی یاد یاران از جمله برنامه‌های این هفته می باشد.