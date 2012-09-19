به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه اعلام شد احسان حاج صفی، بازیکن سرباز تیم فوتبال تراکتورسازی برای گذراندن ادامه خدمت سربازی خود به پادگان فرستاده شده است، روز گذشته هم از دو بازیکن تیم فجر نام برده شد که مورد غضب یاوری واقع شده‌اند.

براساس این خبر علی محمدی و هادی دغاغله در بازی‌های فجر انتظارات محمود یاوری را برآورده نکرده‌اند و به همین خاطر برای گذراندن ادامه خدمت سربازی خود به پادگانی در مشهد فرستاده شده‌اند! در حالی که این خبر صحت ندارد.

جعفر جعفری، مدیرعامل باشگاه فجرسپاسی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: نمی‌دانم این حرف‌ها را از کجا در می‌آورند. محمدی و دغاغله برای گذراندن دوران آموزشی خدمت سربازی راهی مشهد شده‌اند و چند روز دیگر به شیراز برمی‌گردند. آنها قرار است در تیم فجر خدمت خود را پشت سر بگذارند. چرا باید برای تیم بی حاشیه‌ای مثل فجر این حاشیه‌ها را ایجاد کنند؟