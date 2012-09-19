اهانت به ساحت پیامبر (ص) در راستای ایجاد موج اسلام هراسی است

حجت الاسلام علی خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه غرب و دنیای استکبار همواره کوشیده اند چهره ای متفاوت و غیرواقعی از اسلام را به ملت های جهان نشان دهند، افزود: آنچه که امروز شاهد آن هستیم اوج حقارت و ناتوانی دنیای استکبار در مقابله با اسلام است.

وی ناتوانی استکبار را در مقابله با موج بیداری اسلامی یادآور شد و با بیان اینکه ملت های مسلمان جهان هرگز مرعوب و تسلیم توطئه های جاهلان و استمعارگران نخواهند شد، وحدت و همدلی مسلمانان جهان را عامل مهم و تاثیرگذار در مقابله فتنه های مستکبران و دولت های استعماری غرب دانست.

حجت الاسلام خاتمی، احترام به همه ادیان آسمانی را به عنوان یک امر مهم و اساسی در بین مسلمانان یادآور شد و افزود: وحشت دنیای استکبار و غرب از موج بیداری اسلامی باعث توطئه و گستاخی ایادی استکبار به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) شده است.

وی با مذموم شمردن هرگونه توهین به مقدسات در هر دینی تأکید کرد: اگر توهین‌های زنجیره‌ای دشمنان اسلام از جمله نشر آیات شیطانی سلمان رشدی، اقدام موهن کاریکاتوریست دانمارکی و آتش زدن قرآن توسط کشیشان آمریکایی از سوی ایادی آمریکا و صهیونیست حمایت نمی‌شد، شاهد تکرار این گونه اقدامات نبودیم.



وی افزود: آمریکا و صهیونیست با انجام این اعمال سخیفانه به دنبال ضربه زدن به اسلام و کاستن از محبوبیت آن در بین قلوب مردم جهان هستند، ولی نمی‌دانند که جمعیت 1.5 میلیاردی مسلمان و علاوه بر آن همه انسان‌های آزادی‌خواه جهان هدف پلید و ترس آن‌ها از گسترش اسلام را می‌دانند.



نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان با تأکید بر اینکه اسلام دین پیروز است، گفت: همه بدخواهان و دشمنان بدانند همان‌گونه که دین مبین اسلام بعد از انقلاب، راه‌گشای بسیاری از کشورهای آزادی‌خواه جهان بوده است، با وجود همه بدخواهی دشمنان و مستکبران، شاهد گسترش روزافزون این دین الهی در جای‌جای جهان خواهیم بود.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان گفت: مسلمانان جهان با اتحاد و همبستگی خود باید توطئه های استکبار را در آغاز خفه کنند.

حجت الاسلام خاتمی، دشمن شناسی مسلمانان را مورد تاکید قرار داد و گفت: مسلمانان نباید فریب ابراز تاسف دولت های استعماری را از اهانت به ساحت مقدس پیامبر اکرم(س) بخوردند و هوشیارانه در مقابل توطئه های دشمنان ایستادگی کنند.