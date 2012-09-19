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۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۰۲

حجت الاسلام خاتمی:

اهانت به ساحت پیامبر (ص) در راستای ایجاد موج اسلام هراسی است

اهانت به ساحت پیامبر (ص) در راستای ایجاد موج اسلام هراسی است

زنجان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان اهانت به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) را در راستای موج اسلام هراسی طراحی شده از سوی دنیای استکبار دانست که به صورت سناریو های پیاپی اجرا می شود.

حجت الاسلام علی خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه غرب و دنیای استکبار همواره کوشیده اند چهره ای متفاوت و غیرواقعی از اسلام را به ملت های جهان نشان دهند، افزود: آنچه که امروز شاهد آن هستیم اوج حقارت و ناتوانی دنیای استکبار در مقابله با اسلام است.

وی ناتوانی استکبار را در مقابله با موج بیداری اسلامی یادآور شد و با بیان اینکه ملت های مسلمان جهان هرگز مرعوب و تسلیم توطئه های جاهلان و استمعارگران نخواهند شد، وحدت و همدلی مسلمانان جهان را عامل مهم و تاثیرگذار در مقابله فتنه های مستکبران و دولت های استعماری غرب دانست.

حجت الاسلام خاتمی، احترام به همه ادیان آسمانی را به عنوان یک امر مهم و اساسی در بین مسلمانان یادآور شد و افزود: وحشت دنیای استکبار و غرب از موج بیداری اسلامی باعث توطئه و گستاخی ایادی استکبار به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) شده است.

وی با مذموم شمردن هرگونه توهین به مقدسات در هر دینی تأکید کرد: اگر توهین‌های زنجیره‌ای دشمنان اسلام از جمله نشر آیات شیطانی سلمان رشدی، اقدام موهن کاریکاتوریست دانمارکی و آتش زدن قرآن توسط کشیشان آمریکایی از سوی ایادی آمریکا و صهیونیست حمایت نمی‌شد، شاهد تکرار این گونه اقدامات نبودیم.
 
وی افزود: آمریکا و صهیونیست با انجام این اعمال سخیفانه به دنبال ضربه زدن به اسلام و کاستن از محبوبیت آن در بین قلوب مردم جهان هستند، ولی نمی‌دانند که جمعیت 1.5 میلیاردی مسلمان و علاوه بر آن همه انسان‌های آزادی‌خواه جهان هدف پلید و ترس آن‌ها از گسترش اسلام را می‌دانند.
 
نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان  با تأکید بر اینکه اسلام دین پیروز است، گفت: همه بدخواهان و دشمنان بدانند همان‌گونه که دین مبین اسلام بعد از انقلاب، راه‌گشای بسیاری از کشورهای آزادی‌خواه جهان بوده است، با وجود همه بدخواهی دشمنان و مستکبران، شاهد گسترش روزافزون این دین الهی در جای‌جای جهان خواهیم بود.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان گفت: مسلمانان جهان با اتحاد و همبستگی خود باید توطئه های استکبار را در آغاز خفه کنند.

حجت الاسلام خاتمی، دشمن شناسی مسلمانان را مورد تاکید قرار داد و گفت: مسلمانان نباید فریب ابراز تاسف دولت های استعماری را از اهانت به ساحت مقدس پیامبر اکرم(س) بخوردند و هوشیارانه در مقابل توطئه های دشمنان ایستادگی کنند.

کد مطلب 1699698

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