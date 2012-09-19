سودان در توسعه روابط با ایران به تحریمهای غرب اعتنایی نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر ، عثمان سمساعه محمدشیخ و هیئت همراه شامگاه دیروز سه شنبه در نشستی با دکتر مسعود محمدیان رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به نیاز این کشور جهت خرید 2 هزار دستگاه تراکتور براساس تفاهمنامه امضا شده بین وزرای کشاورزی سودان و جمهوری اسلامی ایران افزود: وجود شرکت تراکتورسازی ایران در تبریز می تواند به نقطه عطفی در گسترش تعاملات بین این استان و سودان تبدیل شود.

وی با بیان اینکه زمین‌های حاصل‌خیزی در کشور سودان وجود دارد و بهره مندی از آب رود نیل و اراضی مشرف به آن در مجتمع کشت و صنعت الجزیره به عنوان بزرگترین پروژه کشت و صنعت آفریقا می تواند محل مطمئنی برای سرمایه گذاران ایرانی باشد.

سمساعه محمد شیخ با بیان اینکه مجتمع کشت و صنعت الجزیره سودان حدود پنج میلیون هکتار اراضی دارد افزود: پروژه جزیره از بزرگترین پروژه های آبیاری کشاورزی در قاره آفریقا و جهان از لحاظ توسعه اقتصادی و صنعتی بوده و هم اکنون در720 هزار هکتار از اراضی این مجتمع ، ذرت در سطح 462 هزار هکتار ، پنبه در سطح 27 هزار هکتار ، بادام زمینی در سطح 212 هزار هکتار، سبزیجات در سطح 13 هزار هکتار، خوراک( 4 هزار هکتار) و آفتابگردان و برنج ( هزار هکتار) کشت شده است.

وی با بیان اینکه سودان ظرفیت لازم در پرورش گل را دارد افزود: سودان در توسعه روابط با ایران به ویژه کشاورزی به تحریم های غرب اعتنایی نمی کند و آماده ایم بدون توجه به تحریم های غرب ، زمین و آب کافی به همراه امکانات در اختیار ایران قرار دهیم تا در بخش کشاورزی سودان سرمایه گذاری کند.