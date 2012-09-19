وزیر نفت از افزایش 1.5 میلیون بشکه ای فروش روزانه نفت ایران خبر داد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، این نماینده که خواست نامش فاش نشود در خصوص اظهارات وزیر نفت در جلسه امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی که به صورت غیر علنی وبرای بررسی وضعیت بازار ارز و آثار تحریم ها با حضور وزیران اقتصاد و نفت برگزارشد، گفت:‌ قاسمی در این جلسه از افزایش فروش روزانه نفت ایران به میزان 1.5 میلیون بشکه‌ خبر داد و اعلام کرد که در فصل سرما فروش نفت ایران افزایش یافته و درآمدهای ارزی نیز افزایش می‌یابد.

وی در خصوص اظهارات وزیر اقتصاد در جلسه غیرعلنی امروز مجلس شورای اسلامی نیز گفت: حسینی تلاش می‌کند مدیریت نادرست بانک مرکزی و عدم تزریق ارز به بازار را توجیه کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این جلسه معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری توضیحاتی را در خصوص میزان تحقق درآمدهای بودجه 91 به نمایندگان ارایه داد.