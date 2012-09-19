به گزارش خبرنگار مهر، حسین علیمحمدی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست ویژه خبری جشن عاطفه ها افزود: عاطفه ها جشن تقسیم مهربانی، عشق و ایثار است.

مدیرکل کمیته امداد گیلان گفت: جشن عاطفه ها بیانگر رویکرد نظام اسلامی به طبقات بی بضاعت و آسیب پذیر جامعه است.

وی اظهارداشت: جشن عاطفه ها فرصت مناسب و مغتنمی است تا افرادی که از توانایی مالی برخوردارند به اقشار نیازمند جامعه کمک کنند.

مدیرکل کمیته امداد گیلان شعار امسال جشن عاطفه ها را " دانش ‌آموز باوری و دانش ‌آموز یاوری " دانست و گفت: ترویج طرح اکرام و نوع ‌دوستی از اهداف مهم برگزاری جشن عاطفه ‌هاست.

وی تاکید کرد: در مجموع مردم نوع‌ دوست و نیکوکار هستند ولی باید زمینه نهادینه شدن این فرهنگ و ساماندهی آن فراهم شود.

علیمحمدی افزود: آموزش و پرورش، صدا و سیما، بسیج مستضعفان در برگزاری جشن عاطفه ها امسال با کمیته امداد استان همکاری و مشارکت دارند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه این جشن برای کمک به دانش ‌آموزان بی ‌بضاعت برگزار می ‌شود از همه مردم خواست در حد توان خود به این دانش ‌آموزان کمک کنند.