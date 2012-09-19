سرمربی صبای قم در آستانه دیدار با نفت جریمه شد

به گزارش خبرنگار مهر، آنچه که در لیگ یازدهم از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برتر چندان مورد اهمیت واقع نمی شد، حضور یا عدم حضور سرمربیان تیم های لیگ برتر در نشست های خبری قبل و بعد از بازی ها بود.



برخورد جدی با مربیان بی توجه به اهمیت کنفرانس های خبری



اما به نظر می رسد از لیگ دوازدهم این دو نهاد اصلی فوتبال ایران برخورد حرفه ای تری با این موضوع دارند و برخورد جدی آنها با مربیانی که به خود اجازه می دهند بدون توجه به حقوق اصحاب رسانه در نشست های خبری شرکت نکنند، جدی تر شده است.



در این بین تقریبا مربی ای پیدا نمی شود که حداقل یک بار از قانوان مصوب کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر حضور در نشست های خبری قبل و بعد از بازی های لیگ برتر سرپیچی نکرده باشد و یکی از آنها نیز سرمربی صبای قم است.



بر اساس گزارش ناظران بازی های هشت هفته گذشته مسابقات این فصل لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور به سازمان لیگ برتر و ارائه مستندات این سازمان به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، در نهایت 13 سرمربی لیگ برتری فوتبال جریمه شدند.



دلیل جریمه مربیان لیگ برتری عدم حضور آنها در نشست های خبری برخی از بازی های تیمشان بوده و بدین ترتیب کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، آخرین احکام و آرایش را درباره عدم حضور مربیان لیگ برتری در نشست های خبری اعلام کرد.



جریمه مالی 13 مربی متخلف از سوی کمیته انضباطی



در این زمینه کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال 13 سرمربی لیگ برتری را به خاطر شرکت نکردن در نشستهای خبری پس از بازی جریمه کرده است که در بین آنها یحیی گل محمدی سرمربی جوان تیم فوتبال صبای قم نیز حضور دارد.



این سرمربیان بر اساس دستور العمل سازمان لیگ برتر باید در کنفرانس های مطبوعاتی شرکت کنند و عدم حضور آنها به منزله سرپیچی از دستورات مقامات فدراسیون فوتبال محسوب می شود و بر این اساس 13 سرمربی به دلیل شرکت نکردن در نشست های خبری در پنج هفته آغازین، برای هر غیبت در نشست های خبری دو میلیون تومان جریمه شده اند.



ابراهیم قاسم پور، محمود یاوری، آنتونیو آلیویرا، یحیی گل محمدی، عبدالله ویسی، خوزه مانول ژوزه، محمدرضا کربکندی، ژوزه آلبرتوکاستا، مهدی تارتار،علی دایی، امیر قلعه نویی، امید هرندی و مجتبی تقوی هر کدام از دو تا شش میلیون تومان جریمه شده اند.



این در حالی است که تکرار غیبت های غیرموجه در کنفرانس های قبل و بعد از مسابقات می تواند موجب صدور احکام با جرایم سنگین تر و یا حتی محرومیت سرمربیان تیم های لیگ برتر شود و آرای صادره در این باره با توجه به مقررات قطعی است.