مراسم اهداء کمک جهیزیه به 300 نوعروس تحت حمایت کمیته امداد قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اهداء کمک جهیزیه به 300 نو ع عروس کمیته امداد امام خمینی (ره) قم شامگاه سه شنبه همزمان با ولادت با سعادت کریمه اهل بیت(س) و آغاز دهه کرامت در تالار وتوس قم برگزار شد.



در این مراسم اکبر میرشکار معاونت امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور سخنانی درباره اهمیت و جایگاه ازدواج در اسلام و همچنین حمایت از ازدواج فرزندان افراد تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) ایراد کرد.



در ادامه این جشن عبدالله جلالی مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) قم مژده داد با مساعدت صورت گرفته نو عروسان حاضر به همراه همسرانشان برای زیارت بارگاه امام هشتم علی بن موسی الرضا(ع) به مشهد مقدس اعزام خواهند شد.



در ادامه این مراسم کمک جهیزیه یک میلیون و 200 هزار تومانی به هریک از 300 نو عروس حاضر در این جشن اهدا شد که عمده هزینه های آن از محل کمک های مقام معظم رهبری تامین شده است.



همچنین به مناسبت ولادت حضرت فاطمه معصومه(س) به نو عروسانی که نام معصومه داشتند هدیه جداگانه ای تقدیم شد.



گفتنی است این نوعروسان پیش از این جشن 80 ساعت کلاس‌های آئین همسرداری، تربیت فرزند، اصول بهداشتی ازدواج و اقدامات لازم برای یک زندگی پایدار را گذرانده بودند.

