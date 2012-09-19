مربی آرسنال عملکرد "لوکاس پودولسکی" را ستود

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال انگلستان سه شنبه شب در حالی که در گروه B رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان باشگاههای اروپا در زمین مون پولیه فرانسه بازی میکرد، با نتیجه 2 بر یک از سد این تیم گذشت.
"یونس بلهندا" در دقیقه 9 از روی نقطه پنالتی برای مون پولیه گل زد و "لوکاس پودولسکی" (16) و "جروینهو" (18) گلهای آرسنال را به ثمر رساندند.
"استیو بولد" در پایان این بازی اظهار داشت: من تا به حال در تمام دوران مربیگریام تمام کنندهای به خوبی پودولسکی ندیدهام. او تاثیر بسیار بزرگی روی تیم آرسنال داشته است. پودولسکی هم در روزهای مسابقه خیلی خوب ظاهر میشود و هم به ساختار تیم کمک کرده است.
مربی آرسنال که در غیاب "آرسن ونگر" با خبرنگاران گفتگو میکرد، در ادامه افزود: در تمرینات، شوتهای پای چپ و راست او 100 کیلومتر سرعت دارند. نمیخواهم در مورد مسئله از دست دادن "رابین فن پرسی" حرفی بزنم اما باید بگویم بازیکن بزرگی چون پودولسکی را به خدمت گرفتهایم.
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