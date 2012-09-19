به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سرمربیان تیم‌های فوتبال نوجوانان ایران، لائوس، کویت و یمن از گروه A مرحله مقدماتی رقابت‌های قهرمانی نوجوانان آسیا و سرمربیان تیم‌های فوتبال نوجوانان استرالیا، تایلند، عراق و عمان از گروه B از ساعت 13 تا 13:40 روز جمعه در سالن الماس هتل آزادی برگزار می‌شود.

همچنین روز شنبه اول مهرماه سرمربیان تیم‌های نوجوانان کره‌شمالی، کره‌جنوبی، ژاپن و عربستان و سرمربیان تیم‌های ازبکستان، سوریه، چین و هند از ساعت 12 تا 12:40 دقیقه در نشست شرکت می‌کنند. این نشست‌ها هم در سالن الماس هتل آزادی برگزار می‌شود.

طبق برنامه‌ریزی مسئولان برگزاری مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا، سرمربیان تیم‌های یک گروه در کنار همدیگر نشسته و به سوالات اصحاب رسانه پاسخ می‌دهند.

مرحله نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا 2012 - تهران از روز شنبه اول مهرماه آغاز می‌شود که در یکی از دیدارهای روز نخست این مسابقات تیم نوجوانان ایران در ساعت 17 و در ورزشگاه دستگردی برابر لائوس قرار می‌گیرد.