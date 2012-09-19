دو نمایش امیدهای جوان به جشنواره تئاتر گلستان راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره چهار روزه که هشت گروه نمایشی داشت، شامگاه سه شنبه با معرفی برترین ها پایان یافت.

از سوی هیئت داوران، نمایش های لباسی برای میهمانی، به کارگردانی مبینا کلبادی از بندرگز و درستکارترین قاتل دنیا، به کارگردانی محمد رضا محمودی از گرگان، جهت حضور در جشنواره تئاتر استانی در شهرستان گنبد کاووس راه یافتند.

غلامرضا منتظری مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان، با تبریک میلاد باسعادت کریمه اهل بیت(س) و دهه کرامت، به داستان حضرت ابراهیم(ع) اشاره کرد و ساخت خانه خدا توسط ایشان را یاد آور شد و گفت: پیامبر اسلام(ص) برای هدایت انسان و زدودن پرده های غفلت از سیمای آنان، با زبان هنر وارد شدند.

وی افزود: هنرمندان عرصه تئاتر، پای در مسیر مقدسی گذاشته اند و حال که خداوند متعال این استعداد، قابلیت و توانمندی را به ما عطا کرده، نباید اجازه دهیم عمر گران سنگمان بیهوده سپری شود.

منتظری استقامت و ایستادگی شهدای اسلام را برای برافراشتن پرچم ایران سربلند تحسین کرد و اظهار داشت: امروز هنرمندان باید در مسیر هنر اسلامی گام بردارند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان به نامگذاری این جشنواره بنام جشنواره امیدهای جوان اشاره کرد و اظهار داشت: شکل گیری این جشنواره، تضمین آینده تئاتر استان گلستان است و اگر بخواهیم آینده تئاتر استان را اندازه بگیریم، باید برنامه های منسجم تری برای هر چه بهتر برگزار کردن جشنواره امیدهای جوان داشته باشیم.