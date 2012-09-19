شیوع اختلالات روانی در 21 درصد جمعیت کشور/ زنان افسرده ترند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احمد حاجبی با اعلام اینکه طرح پوشش بیمه ای مشاوره های روانشناسی تا پایان امسال در کشور اجرا می شود، افزود: در این راستا مذاکرات و هماهنگی از سوی وزارت بهداشت با سازمانهای بیمه گر در حال انجام است.

وی گفت: تحت پوشش قرار گرفتن مداخلات روانشناختی در گذشته بطور کامل نادیده گرفته شده بود اما اکنون توافقات خوبی در این راستا با سازمانهای بیمه گر حاصل شده لذا امیدواریم تا پایان سال شاهد تحقق این هدف باشیم.

رئیس اداره سلامت روان وزارت بهداشت در ادامه اظهار داشت: طبق آمارهای ارایه شده هم اکنون شیوع اختلالات روانی در کشور حدود 21 درصد جمعیت را شامل می شود، یک درصد از این اختلالات روانی در زمره انواع شدید به شمار می رود که با افت شدید عملکرد همراه است.

وی اسکیزوفرنی، اختلالات دوقطبی و جنون را از جمله اختلالات شدید روانی عنوان کرد و افزود: اختلالات روانی طیف وسیعی را از نوع شدید تا متوسط و یا خفیف شامل می شوند.

حاجبی گفت: میزان شیوع اختلالات روانی در ایران با آمارهای جهانی تفاوتی ندارد، افسردگی و اضطراب مهمترین اختلالات روانی در کشور است که در بین زنان شایعتر است.

رئیس اداره سلامت روان وزارت بهداشت با اشاره به برنامه های این وزارتخانه در خصوص پیشگیری و کنترل اختلالات روانی افزود: آموزش مهارتهای زندگی به ویژه از سنین کودکی و نهادینه شدن مهارت فرزندپروری از جمله اقداماتی است که در راستای کنترل اختلال روانی در حال انجام است.

وی گفت: آموزش مهارتهای زندگی در کشور هم اکنون سابقه 8 ساله دارد اما هنوز برای نهادینه شدن این آموزشها در بین همه سنین نیاز به گذشت زمان است.