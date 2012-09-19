اقدامات فرهنگی کردستان غیرقابل دفاع است/ برگزاری برنامه های کلیشه ای

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدحسین رجبی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: استان کردستان به فرموده مقام معظم رهبری یک استان فرهنگی است ولی متاسفانه در حال حاضر ما در راستای انجام کارها و اقدامات فرهنگی در استان به شدت مشکل داریم و هیچ کس نمی تواند منکر وجود این نقطه ضعف جدی شود.

وی با اشاره به ظرفیت های مردم استان کردستان در همه حوزه ها و بخش ها به ویژه مسائل فرهنگی یادآور شد: وقتی که می توان از ظرفیت مردم استان کردستان در حوزه ایجاد امنیت پایدار و مقابله با تهدیدهای سخت و نیمه سخت دشمن به خوبی استفاده کرد و به نتایج خوبی هم رسید، این مهم نشان می دهد که در صورت برنامه ریزی مناسب می توان از ظرفیت های مردمی در حوزه های فرهنگی هم استفاده کرد که متاسفانه هم اکنون اینگونه نیست.

افزایش توطئه های فرهنگی دشمن برای مقابله با نظام در کردستان

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان با بیان اینکه هرچند که تلاشها در راستای ارتقاء وضعیت فرهنگی در استان صورت می گیرد، افزود: به دلیل افزایش توطئه ها و فعالیت های دشمن در راستای تهاجم فرهنگی به کشور به ویژه استان کردستان این میزان فعالیت به هیچ عنوان کافی نیست و بر اساس این ارزیابی هاست که مشخص می شود که اقدامات فرهنگی اجرا شده از سوی دستگاه های متولی در کردستان غیرقابل قبول است و باید تحرک بیشتری داشته باشیم.

وی با ذکر این نکته که بعد از انتصاب نماینده ولی فقیه در استان کردستان حرکت های رو به جلو فرهنگی در استان شکل گرفته است، گفت: وقتی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در جریان سفر پر خیر و برکت به کردستان در اردیبهشت سال 88 این خطه از ایران اسلامی را استان فرهنگی عنوان می کنند نشان دهنده وجود ظرفیت های ویژه در کردستان است که باید مدیران برای عملی کردن این خواسته و مطالبه جدی تلاشهای بهتری را در دستور کار قرار دهند.

سردار رجبی گفت: اولین کسی که باید از وی در خصوص مسائل فرهنگی استان کردستان سوال شود خود من به عنوان فرمانده سپاه بیت المقدس هستم و مطرح کردن این انتقادات به این معنی نیست که خود سپاه نیز در این حوزه کاملا موفق بوده است، باید پذیرفت که در حوزه فرهنگی در کردستان کار زیادی صورت نگرفته و اگر هم کاری صورت می گیرد موفقیت چندانی به دنبال نداشته است و ما ضعف جدی در این حوزه داریم.

لزوم استفاده از ظرفیت مردم در حوزه فرهنگی

وی با تاکید بر این مهم که باید در حوزه های فرهنگی و مقابله با جنگ نرم دشمن کار را به مردم واگذار کرد و از ظرفیت های آنها به خوبی استفاده کرد، یادآور شد: سپاه بیت المقدس کردستان برای تامین امنیت از ظرفیت مردمی به خوبی استفاده کرد که این مهم نشان می دهد می توان از این ظرفیت ویژه نیز در راستای تقویت برنامه های فرهنگی استان هم به خوبی بهره برداری کرد.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان با انتقاد از مدیران و مسئولان دستگاه های فرهنگی در استان عنوان کرد: متاسفانه بخش زیادی از برنامه ها و اقدامات فرهنگی در کردستان به صورت یک کلیشه درآمده است که در اکثر شرایط نه تنها این اقدامات نتیجه ای به دنبال ندارد بلکه باعث بروز مشکلاتی می شود که باید این وضعیت را هر چه سریعتر ساماندهی کرد.

برنامه های فرهنگی در کردستان کلیشه ای شده است

وی اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر شمار زیادی از متولیان حوزه فرهنگ در استان اطلاع چندانی از اقدامات فرهنگی ندارند و تا حرف از اقدامات فرهنگی به میان می آید با نصب چند تا بنر در سطح شهر، دعوت از یک سخنران و برگزاری برنامه ای کلیشه ای عملی می شود و بعد هم همه ادعا می کنند که در حوزه فرهنگی کار می کنند که بدون شک این اقدامات دیگر جوابگو نیست چرا که دشمن در این بخش با تمامی توان ورود پیدا کرده و ما نیز باید با کار جهادی و همچنین اقدامات و برنامه های بهتر به جنگ و مقابله با دشمن در حوزه فرهنگ بپردازیم.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان با اشاره به اینکه هم اکنون دشمن برای هر ساعت از مردم کردستان 30 ساعت برنامه تهیه و پخش می کند، گفت: وقتی که اقدامات و برنامه های دشمن در این حوزه رصد می شود و مورد بررسی قرار می گیرد کم کاری ما مشهود می شود و مدیران و متولیان حوزه فرهنگ از جمله خود من باید این نقطه ضعف را در ابتدا بپذیریم تا بتوان در ادامه نسبت به رفع آن برنامه ریزی و اقدام کرد.

هماهنگی در بین متولیان فرهنگی کردستان وجود ندارد

وی با ذکر این نکته مهم که ادارات و سازمان های دولتی متولی حوزه فرهنگ در استان کردستان هماهنگ نبوده و با یکدیگر تعامل ندارند، اظهار داشت: متاسفانه در کردستان در بعضی از شرایط اقدامات دستگاه های متولی فرهنگ به صورت جزیره ای است که این روند به هیچ عنوان مناسب استان نیست و باید در راستای رفع آن به صورت جدی برنامه ریزی و اقدام شود.

سردار رجبی به بیان تعریف از یک اقدام فرهنگی و تاثیر گذار در سطح استان کردستان پرداخت و افزود: متاسفانه بعضی از مدیران در استان به ویژه متولیان حوزه فرهنگ علاوه بر اطلاع رسانی برنامه های اجرا شده، فکر خود را هم به مردم اطلاع می دهند که این یک آسیب جدی است و باید ابتدا فکر را به برنامه عملیاتی تبدیل و بعد از اجرا آن را به مردم اطلاع رسانی کرد.

برگزاری یادواره های شهدا یک کار تاثیرگذار فرهنگی است

وی همچنین با اشاره به اینکه با هیاهو نمی شود کار فرهنگی کرد، گفت: یکی از اقدامات بسیار خوب در حوزه فرهنگی برگزاری یادواره های شهداست که البته این برنامه به همت سپاه بیت المقدس کردستان در سال جاری در اولویت قرار گرفته است و به صورت جدی دنبال و پیگیری می شود.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان با تاکید بر لزوم مشارکت و همکاری همه ادارات و سازمان های دولتی در راستای همکاری با برگزاری یادواره های شهدا، عنوان کرد: سپاه بیت المقدس کردستان در صدد است تا برگزاری یادواره های شهدا را به سایر ادارات دولتی و خود مردم واگذار کند.

رسانه های کردستان از حالت یکنواختی خارج شوند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از خبرنگاران و فعالان رسانه ای استان کردستان گفت: من اعتقاد دارم که در حوزه رسانه های جمعی در استان کردستان حرکت متفاوتی مشاهده نمی شود و متاسفانه بخش زیادی از حجم رسانه های ما و یا شاید همه آن یکنواخت است و حرف جدیدی برای بیان نقاط ضعف از سوی آنها اعلام و اطلاع رسانی نمی شود.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان بیان کرد: رسانه های جمعی باید ضمن بیان خدمات و اقدامات صورت گرفته در کردستان بدون هیچ گونه ترس و واهمه ای نقاط ضعف را نیز اطلاع رسانی کنند و اگر اینگونه نباشد بدون شک ما در وضعیت فعلی باقی خواهیم ماند و هیچ توسعه ای در کردستان عملیاتی نمی شود.

وی در پایان گفت: نقد منصفانه شرایط در کنار بیان دستاوردهای نظام می تواند زمینه را برای رسیدن کردستان به توسعه بهتر فراهم کند.