واکنش سفیر ایران در بیروت به موج فشارها/ تکذیب فراخوانده شدن از سوی دولت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره لبنان، "غضنفر رکن آبادی" با رد جوسازیهای اخیر درباره حضور نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران درمنطقه، اظهار داشت: برخی رسانه ها اقدام به تحریف اظهارات مقامات ایرانی کرده و این برای نخستین بار نیست که ما شاهد این اخبار ساختگی در رسانه ها هستیم.

وی با تکذیب فراخوانده شدن خود از سوی دولت لبنان، تاکید کرد: دیدار من با "میشل سلیمان" چندین موضوع مختلف داشت و از رسانه ها می خواهم درباره گمراه کردن افکار عمومی هوشیار باشند.

خاطرنشان می شود رسانه های عربی طی روزهای اخیر موج جدیدی از جوسازیها علیه جمهوری اسلامی ایران را آغاز کرده اند.

روزنامه الحیات روز گذشته در گزارشی ادعا کرد: رئیس جمهور لبنان در دیدار اخیرش با رکن آبادی از وی توضیحاتی در زمینه مسائل اخیر خواسته است.

الجزیره نیز در گزارشی مدعی شد: میشل سلیمان خواستار موضعی روشن و رسمی از سوی ایران درباره حضور نیروهای امنیتی این کشور در لبنان شده است.