"وین رونی" به تمرینات منچستریونایتد بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهاجم منچستریونایتد در تاریخ 25 اوت (چهارم شهریور) در دیدار با فولهام از ناحیه ران راست دچار جراحت عمیق شد و انتظار می‌رفت به مدت دوماه از میدان دور باشد. اما این بازیکن 26 ساله کادر پزشکی من‌یونایتد را متحیر کرده و به تمرینات بازگشته است.

بر پایه گزارش سان، حتی این احتمال وجود دارد که این بازیکن در دیدار چهارشنبه شب مقابل گالاتاسرای در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا روی نیمکت بنشیند. وین رونی می‌تواند منچستریونایتد را برای بازی روز یکشنبه مقابل لیورپول در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر همراهی کند.