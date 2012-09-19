زائران با سابقه بیماری قلبی بیشتر در معرض گرمازدگی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، کهزاد جوادی فر اظهار کرد: گرمازدگی در حج تمتع جزو 10 عارضه شایع است که به علت اختلاف دما در ایران و عربستان میانسالان و سالمندان بیشتر در معرض گرمازدگی هستند که تشخیص و درمان دیرهنگام تا 70 درصد با مرگ و میر همراه است.

وی با اشاره به وجود گرمازدگی از خفیف تا شدید ادامه داد: در نوع خفیف افزایش درجه حرارت، تعریق و اختلالات الکترولیت، درد عضلانی، پا و شکم، خستگی مفرط و سرگیجه بروز می کند که در نوع شدید یا هایپرترمی نیز افزایش شدید درجه حرارت تا 40 درجه سانتیگراد، قرمزی و داغ شدن پوست، تنفس سریع و سطحی، نبض در ابتدا پر و سریع و سپس کند، کاهش سطح هوشیاری، تشنج و گرفتاری عضلات ایجاد می شود.

عضو تیم پزشکی حج تمتع سال 91 با بیان اینکه سالمندان در مراسم حج تمتع نیازمند مراقبتهای ویژه هستند، افزود: البسه این افراد برای جلوگیری از عارضه گرمازدگی باید نخی و نازک، و به رنگ روشن (سفید) باشد همچنین باید از پوشیدن لباس نایلونی در زیارت و طواف خودداری کنند و تلاش کنند در صبح زود یا شب (در ساعات خنک روز) زیارت کنند.

جوادی فر با تاکید بر ضرورت به همراه داشتن مایعات فراوان و خنک گفت: همچنین باید فعالیت بدنی این افراد محدود شود.

وی با بیان اینکه سال پیش بیشترین مشکلات را در منا و عرفات داشتیم، ادامه داد: این افراد باید به هنگام استحمام از آب ولرم و خنک استفاده کنند.

عضو تیم پزشکی حج تمتع سال 91 با بیان اینکه در صورت بروز گرمازدگی فرد مبتلا باید سریع به منطقه خنک منتقل شود، یادآور شد: ماساژ آرام برای برطف کردن گرفتگی عضلات، دادن او.آر.اس به همراه مایعات فراوان و استفاده از پارچه خنک و تمیز بر روی پیشانی و عضلات و سرم درمانی (نرمال سالین یا رینگر) به همراه قرار دادن یخ در مسیر ست سرم توصیه می شود.