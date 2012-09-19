دستگاههای اجرایی در مبارزه با بیسوادی همکاری کنند

محمدحسین حسینی صادق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بحث سوادآموزی یکی از اندیشه های ارزشمند امام خمینی( ره) بوده که برگرفته از اندیشه پاک انبیا و امامان معصوم است.

وی افزود: در کشور ما نیز، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، این موضوع مورد حمایت و تاکید امام خمینی(ره) و پس از ایشان مقام معظم رهبری بوده است.

این مسئول گفت: سوادآموزی تنها خواندن و نوشتن نیست بلکه تحکیم خانواده و تقویت باورهای دینی را نیز به دنبال دارد.

حسینی صادق با بیان اینکه سوادآموزی یک تکلیف الهی، ولایتی و عقلی است، اظهار داشت: خوشبختانه این موضوع مورد توجه جدی نظام جمهوری اسلامی قرار رفته است.

وی یادآور شد: در سال 58 که فرمان تشکیل نهضت سوادآموزی در کشور از سوی امام راحل(ره) صادر شد، جمعیت استان کرمان حدود 900 هزار نفر بوده که 58 درصد آن بیسواد بوده است.

حسینی صادق افزود: اما در سال 85 و با اقدامات مطلوبی که در این زمینه انجام شد، در حالی که جمعیت استان کرمان به دو میلیون نفر رسیده، شاهد رشد 41 درصدی باسوادی بوده ایم.

وی ادامه داد: در سال 88 نیز بر اساس آمار یارانه ها 79 هزار نفر بیسواد در استان کرمان شناسایی شد و بیش از هشت درصد نیز بیسوادی نداشتیم.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان کرمان گفت: اما در زمینه سوادآموزی در حال حاضر با مشکلات و چالشهایی روبرو هستیم.

