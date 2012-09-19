به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی و نبیل العربی در این دیدار که در مقر اتحادیه عرب در قاهره پایتخت مصر انجام شد، آخرین تحولات منطقه از جمله اوضاع در خاورمیانه، خلیج فارس، فلسطین، سوریه، برنامه صلح آمیز هستهای کشورمان و جنبش عدم تعهد را بررسی و تبادل نظر کردند.
صالحی همچنین مواضع ایران در خصوص تحقق خاورمیانه عاری از سلاح هستهای، خطرات ناشی از عدم پایبندی رژیم صهیونیستی به مقررات بینالمللی، برغم برخورداری این رژیم از صدها کلاهک هستهای را تشریح کرد.
صالحی، راه حل واقعی و عملی بحران سوریه را سوری- سوری با ماهیت سیاسی و مبتنی بر عدم هرگونه مداخله خارجی، توقف ارسال سلاح به گروههای افراطی و گفت وگوی ملی میان حکومت و معارضان توصیف کرد.
وی، سیاست خارجی ایران نسبت به منطقه خاورمیانه و کشورهای همسایه بویژه منطقه حیاتی خلیج فارس را مبتنی بر مودت، احترام متقابل، تعاون و همکاری جامع در جهت استقرار و تقویت ثبات، امنیت، رفاه و توسعه توسط کشورهای منطقه دانست.
نبیل العربی نیز در این دیدار با تاکیدبر نقش ایران در کمک به حل و فصل مسایل و بحرانهای منطقه بویژه فرصت سه ساله ایران در جنبش عدم تعهد به عنوان رییس این جنبش، آن را مثبت ارزیابی کرد.
طرفین در این دیدار همچنین بر ضرورت استمرار مشورت های ایران و اتحادیه عرب تاکید کردند.
جزئیات دیدار صالحی و العربی/
تاکید بر ماهیت سیاسی راه حل بحران سوریه و لزوم توقف ارسال سلاح به مخالفان
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب بر حمایت تهران از آرمان فلسطین و مقاومت اسلامی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی و نبیل العربی در این دیدار که در مقر اتحادیه عرب در قاهره پایتخت مصر انجام شد، آخرین تحولات منطقه از جمله اوضاع در خاورمیانه، خلیج فارس، فلسطین، سوریه، برنامه صلح آمیز هستهای کشورمان و جنبش عدم تعهد را بررسی و تبادل نظر کردند.
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