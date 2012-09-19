محمد مهدی قاسمی درباره تأثیر جنگ بر جامعه ایران به خبرنگار مهر گفت: دفاع هنوز ادامه دارد و گرچه خرابی بسیاری داشتیم اما این جنگ آثار و برکاتی داشته که از آن جمله می‌توان به خودباوری به‌عنوان آثار معنوی و دستاوردهایی اشاره کرد که در حوزه صنایع نظامی شکل گرفت. در واقع از نظر معنوی این جنگ جامعه ما را سالیان سال بیمه کرده‌است و برای همین از آن تحت عنوان "گنج جنگ" یاد می‌کنیم.

وی افزود: چند روز پیش خبری درباره ویژه برنامه‌های صداوسیما منتشر شد که در آن از پخش فیلم‌های سینمایی چون "شب واقعه"، "شور شیرین"، "روزهای زندگی"، "به کبودی یاس"، "زخم شانه حوا" و "گلوگاه شیطان" خبر داده شده بود. در توضیح این خبر باید بگویم ما تعدادی فیلم سینمایی در نظر گرفته‌ایم تا برای اولین‌بار در این هفته روی آنتن برود.

قاسمی تصریح کرد: با این حال پخش این آثار مشروط به توافق ما با تهیه‌کنندگان آنهاست و اگر موفق به دریافت رایت آثار شویم، شاهد روی آنتن رفتن این آثار خواهیم بود.

مدیر شبکه آموزش یادآور شد: در واقع نظر ما این است که آثار نامبرده با این هفته و سیاست‌هایی که برای ویژه برنامه‌هایش تدوین کرده‌ایم همخوانی دارد اما رایت آنها در اختیار تهیه کننده و پخش آنها مستلزم توافق طرفین است.

وی پخش فیلم‌های سینمایی بلافاصله بعد از اکران را امری مناسب و پیش از این امتحان پس داده خواند و گفت: تاکنون نیز بسیاری از آثار بوده‌اند که قبل از ورود به شبکه نمایش خانگی از تلویزیون پخش شده‌اند و ما این بار نیز در حال رایزنی هستیم و هم و غممان این است که فیلم‌های نامبرده برای اولین بار روی آنتن بروند.