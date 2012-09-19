زنگ آغاز سال تحصیلی در مناطق زلزله زده نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر ، در این آئین که با نام "زنگ شکوفه ها" برگزار شد حمیدرضا حاجی بابایی گفت: بچه های آذربایجان نشان دادند که با وجود از دست دادن همکلاسی های خود امیدوارانه در پای کلاس های درس حاضرند و برای اعتلای نظام اسلامی خواهند کوشید.

وی با اشاره به برنامه های در دست اجرای وزارتخانه متبوع خود اظهار داشت: امسال پس از چندین سال تعطیلی مراکز تربیت معلم در کشور، دانشگاه فرهنگیان از بهمن ماه با 25 هزار دانشجوی جذب شده با متوسط معدل 17 آغاز به کار می کند.

حاجی بابایی ادامه داد: در این جذب نیرو ویژگی های ظاهری و باطنی لازم برای یک معلم در نظر گرفته شده است که گامی برای یک انقلاب بزرگ در نظام آموزشی کشور خواهد بود.