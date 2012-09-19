برپایی جشن شکوفه ها با شادی 20 هزار دانش آموز کلاس اولی دراستان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، صبح روز چهارشنبه 28 شهریور حال و هوای دیگری داشت، دیدن دختر بچه ها و پسربچه هایی که امسال با عبور از هفتمین سال عمرشون فصل جدیدی از کتاب زندگی را ورق می زدن ما را به سالهای زیبا و پر از خاطره کودکی برد ... خاطره اولین روز مدرسه.

با این که صبح زود از خواب بیدار شده بودند اما نمی توانستی رد پای کوچکی از خواب شیرین صبحگاهی در چهره آنها ببینی چهره معصوم دختر بچه های کلاس اولی در لباس فرم مدرسه زیبایی آنها را دو چندان کرده بود... دانش آموزان پسر هم انگار امروز که روز اول مدرسه بود شیطنت های پسرانه خود را در خانه جا گذاشته بودند تا در وقت مناسب وبعد ریختن شرم روز اول حسابی از آن استفاده کنند.

حضور گرم و همیشگی خانواده ها با دانش آموزان روز اول مدرسه را برای کلاس اولی ها بیشتر به یک مهمانی مدرسه ای تبدیل کرده بود تا شاد و خرم اولین روز حضور در خانه دوم خود را جشن بگیرند.

بچه ها بعد برگزاری اولین صبحگاه مدرسه از میان دود اسپند و از زیر سایه سار قرآن کریم گذشتند و با یاد خدای متعال در کلاس درس خود حاضر شدند.