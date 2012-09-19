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۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۵۰

همزمان با هفته دفاع مقدس/

بیمارستان صحرایی در مناطق محروم کوهدشت دایر می شود

بیمارستان صحرایی در مناطق محروم کوهدشت دایر می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان از احداث بیمارستان صحرایی در مناطق محروم شهرستان کوهدشت خبر داد.

سرهنگ علی حسین پازدار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از برنامه های سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان احداث بیمارستان صحرایی در شهرستان کوهدشت همزمان با هفته دفاع مقدس است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته این بیمارستان صحرایی در مناطق محروم شهرستان دلفان احداث شده بود، عنوان کرد: در سالجاری نیز این بیمارستان در مناطق محروم شهرستان کوهدشت احداث می شود.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان همچنین از اعزام تیم های امدادی به مناطق محروم و دور افتاده لرستان خبر داد و گفت: اعزام این تیم های امدادی و همچنین احداث بیمارستان صحرایی در شهرستان کوهدشت با همکاری دانشگاه علوم پزشکی صورت خواهد گرفت.

سرهنگ پازدار بیان داشت: خوشبختانه احداث بیمارستان صحرایی در مناطق محروم استان در راستای رفع مشکلات مردم این مناطق بسیار تاثیر گذار بوده است.

کد مطلب 1699744

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