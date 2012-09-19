شهرک دارویی استان البرز بین 5 تا 7 هزار نفر اشتغال زایی می کند

عبدالله بخاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه راه اندازی و احداث شهرک دارویی نیازمند 2 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری است، اظهار داشت: راه اندازی و احداث این شهرک دارویی سبب اشتغال بین 5 تا 7 هزار نفر می شود.

وی ادامه داد: بیش از یک هزار و 500 دکتر در این شهرک مشغول به کار می شوند و همچنین احداث این شهرک دارویی سبب تحکم ارتباط بین صنعت دارو با دانشگاه ها می شود.



حدود 50 کارخانه در شهرک دارویی استان البرز مستقر می شود



نماینده ستاد اجرایی فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی و مدیر شهرک صنعتی دارویی استان البرز گفت: حدود 50 کارخانه در شهرک دارویی استان البرز مستقر می شود و همچنین راه اندازی این شهرک سبب ساماندهی دارویی استان می شود.



بخاری با بیان اینکه بحث شرکت شهرک های دارویی مصوبه ریاست جمهوری در سفر به استان البرز بوده است، اضافه کرد: در حال حاضر تملک این شهرک از طریق کمک های اداره کل راه و شهرسازی استان حل شده است.



نماینده ستاد اجرایی فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی و مدیر شهرک صنعتی دارویی استان البرز ادامه داد: مجوز 13 گانه این شهرک به ویژه محیط زیست گرفته شده است به دلیل اینکه زمین این شهرک بالای 100 هکتار بنابراین مجوز محیط زیست لازم بود که مجوز آن گرفته شده است.



وی با اشاره به اینکه مشکل آب این شهرک بر طرف شده است، افزود: محدودیت شعاع 120 کیلومتری نیز حل شده است.