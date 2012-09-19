  1. بین الملل
۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۳۰

شب گذشته رخ داد؛

اعتراضات ضد آمریکایی در قدس/درگیری با نظامیان صهیونیست

اعتراضات ضد آمریکایی در قدس/درگیری با نظامیان صهیونیست

اعتراضات ضد آمریکایی شهروندان فلسطینی در قدس شرقی شب گذشته به درگیری با نظامیان صهیونیست منجر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، صدها فلسطینی شب گذشته در اعتراض به پخش فیلم موهن و ضد اسلامی در آمریکا تظاهرات ضد آمریکایی در قدس برپا کردند.

این تظاهرات به درگیری با نیروهای مرزی رژیم صهیونیستی در قدس شرقی منجر شد. معترضین با پرتاب سنگ و نارنجک های دستی نظامیان صهیونیست در ایست های بازرسی را هدف قرار دادند.

اعتراضات ضد آمریکایی شهروندان فلسطینی از اردوگاه "شعفاط" آغاز و به سوی گذرگاهی در حد فاصل قدس شرقی و قدس غربی ادامه یافت که در این منطقه منجر به درگیری شد. این درگیری تلفاتی در بر نداشت و کسی بازداشت نشد.

کد مطلب 1699748

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