اعتراضات ضد آمریکایی در قدس/درگیری با نظامیان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، صدها فلسطینی شب گذشته در اعتراض به پخش فیلم موهن و ضد اسلامی در آمریکا تظاهرات ضد آمریکایی در قدس برپا کردند.

این تظاهرات به درگیری با نیروهای مرزی رژیم صهیونیستی در قدس شرقی منجر شد. معترضین با پرتاب سنگ و نارنجک های دستی نظامیان صهیونیست در ایست های بازرسی را هدف قرار دادند.

اعتراضات ضد آمریکایی شهروندان فلسطینی از اردوگاه "شعفاط" آغاز و به سوی گذرگاهی در حد فاصل قدس شرقی و قدس غربی ادامه یافت که در این منطقه منجر به درگیری شد. این درگیری تلفاتی در بر نداشت و کسی بازداشت نشد.