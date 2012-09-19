مدرسه تخصصی ورزش در گلستان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهشتی صبح چهارشنبه در جمع کارشناسان تربیت بدنی غرب استان افزود: مدرسه تخصصی ورزش دوره راهنمایی و متوسطه از طرح های بنیادی این معاونت در سال تحصیلی جاری است.



محمد بهشتی معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان گفت: امسال 100 درصد مدارس ابتدایی استان گلستان تحت پوشش طرح ژیمناستیک قرار می گیرند.

وی عنوان کرد: از دیگر طرح های بنیادی این معاونت در سال جاری شامل طرح سباح، پایه سوم ابتدایی، طرح طناورز چهارم ابتدایی و تنیس روی میز پنجم و دومیدانی پایه ششم ابتدایی است.



قوانلو رئیس اداره تربیت بدنی ضمن تبیین طرح های فوق در خصوص نمایه سالانه و بهداشت نکات مهمی را بیان کرد.

گلستان حدود 290 هزار دانش آموز دارد.