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۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۴۵

بهشتی:

مدرسه تخصصی ورزش در گلستان ایجاد می شود

مدرسه تخصصی ورزش در گلستان ایجاد می شود

کردکوی - خبرگزاری مهر: معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان گفت: مدرسه تخصصی ورزش دوره راهنمایی و متوسطه در استان ایجاد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهشتی صبح چهارشنبه در جمع کارشناسان تربیت بدنی غرب استان افزود: مدرسه تخصصی ورزش دوره راهنمایی و متوسطه از طرح های بنیادی این معاونت در سال تحصیلی جاری است.
 
محمد بهشتی  معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان گفت: امسال 100 درصد مدارس ابتدایی استان گلستان تحت پوشش طرح ژیمناستیک قرار می گیرند.

وی عنوان کرد: از دیگر طرح های بنیادی این معاونت در سال جاری شامل طرح سباح، پایه سوم ابتدایی، طرح طناورز چهارم ابتدایی و تنیس روی میز پنجم و دومیدانی پایه ششم ابتدایی است.
 
قوانلو رئیس اداره تربیت بدنی ضمن تبیین طرح های فوق در خصوص نمایه سالانه و بهداشت نکات مهمی را بیان کرد.

گلستان حدود 290 هزار دانش آموز دارد.

کد مطلب 1699751

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